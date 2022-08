A Xylem Water Solutions Magyarország Kft. 2022 márciusában kereste meg a Tisza ETT-t és ajánlotta fel, hogy víztisztító berendezéseket adományoz Ukrajnába, olyan területekre, ahol a lakosság tiszta vízzel történő ellátása valamely ok miatt sérült. Az elmúlt időszakban sikerült három ilyen berendezést eljuttatni Ukrajna különböző pontjaira, és most az adományozó amerikai cég Csap városa számára ajánlott fel egy víztisztító berendezést, mint humanitárius adományt. Az AquaBlock víztisztító berendezés óránként több mint 1000 liter ivóvizet képes előállítani felszíni vagy talajvízből, ami akár 10 000 ember napi ivóvízszükségletét is képes biztosítani. Azért esett a választás Csap városára, mert ott a legnagyobb gondot évtizedek óta a vízellátás okozza. A vízellátó rendszer a vasút kezelésében van, a városnak gyakorlatilag nincs ráhatása a vezetékes víz minőségére és mennyiségére. A csapból folyó víz nem ivóvíz minőségű és gyakran akadozik vagy szünetel az ellátás.

A berendezés Kárpátaljára történő kiszállítását hosszas szervezés előzte meg. Az adományozók képviseletében tegnapi nap során Kisvárdára érkezett Nicole Springer, a Xylem Közép-Kelet-Európáért felelős ügyvezetője és Jáger Tamás a Xylem Water Solutions Magyarország Kft. igazgatója, akik a berendezést Seszták Oszkár úrnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, és egyben a Tisza ETT elnöki tisztségét is betölti, valamint Szabóné Cap Andreának a Tisza ETT igazgatójának, akik személyesen juttaták azt Kárpátaljára. A víztisztító-berendezés ünnepélyesen 2022. augusztus 22-én, a déli órákban került átadásra Csapon a Városháza főterén, ahol Volodymyr Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, a Tisza ETT társelnöke, Jevcsák Judit a Tisza ETT igazgatóhelyettese, Valerij Szamardak Csap Város polgármestere, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának munkatársai és a sajtó képviselői várták a küldöttséget.

A víztisztító berendezés értéke meghaladja az 5 millió forintot.

