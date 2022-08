Változik a gyakorlati órák elszámolása és adminisztrációja – derül ki egy hónap elején megjelent rendeletből, ugyanakkor nem ez lesz az egyetlen újdonság a jogosítványszerzés folyamatában. A jövőben ugyanis szimulátoron is gyakorolhatnak majd a tanulók, és az ilyen képzések már 2023-ban elkezdődhetnek.

A Technológiai és Ipari Minisztérium közleménye szerint a sofőrjelöltek úgy sajátíthatják el a szimulátoron a gyakorlati alapokat, hogy közben nem kell stresszelniük, vagy feltartaniuk a forgalmat. Olyan veszélyhelyzetekkel is megismerkedhetnek a virtuális utcákon, amelyeket a valós forgalomban nem lenne lehetőségük megtapasztalni.

A szaktárca még dolgozik a jogosítványszerzés részletszabályain, de azt már közölték, hogy a szimulátor nem lesz kötelező. A módosítás másik eleme viszont kellemetlenül érinti az oktatókat, ugyanis a rendelet szerint legkésőbb két órával a vezetés megkezdése előtt kell rögzíteniük, hogy melyik tanuló hol és mikor hajt ki a forgalomba, illetve előreláthatóan mikor fejezi be a vezetést.

Előnyök, hátrányok

Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató lapunknak elmondta, a szimulátorokkal nem lehet majd vezetéssel töltött órákat kiváltani, sőt vannak olyan gépjármű-kategóriák – mint a teherautó vagy autóbusz –, ahol eddig is lehetett szimulátorban gyakorolni a forgalmi szituációkat.

– A mostani döntés értelmében a B kategóriára is készül szimulációs program, mely nem lesz kötelező eleme az oktatásnak, az iskolák döntik el, beruháznak-e egy ilyen berendezésre. Az viszont nem valószínű, hogy sok lenne belőlük a jövőben, ugyanis 8–12 millió forintba kerül egy gép. Az előnye, hogy olyan vészhelyzetek gyakorolhatók vele, mint az ajtónyitás megfelelő kezelése egy kocsisor mellett elhaladáskor, gyalogos belépése a jármű elé. Ezeket az élet is produkálja néha, de eddig nem lehetett őket gyakorolni. Az előzetes sajtóhírekkel szemben szó sincs arról, hogy a kötelezően levezetett 29 plusz egy óra bármelyike felváltható lenne szimulátorban eltöltött órákkal – hívta fel a figyelmet a szakoktató.

Nem életszerű a módosítás

– Ezeket fontos tisztázni, mert volt már olyan szülő, aki érdeklődött nálam, hogy ha a gyereke az összes órát levezeti a szimulátoron, kiírható-e vizsgázni. Sajnos komolyan gondolta a kérdést, de szó sem lehet ilyenről. Az adminisztrációs terheink jelentősen nőnek, ráadásul egyáltalán nem életszerű, hogy percre pontosan mindent lejelentsünk a vezetés megkezdése előtt. Előfordul, hogy a tanuló nem sokkal az óra megkezdése előtt küld egy üzenetet, hogy mégsem tud aznap vezetni, így tarthatatlan az adminisztráció. Egy ilyen miatt ugrik az a bizonyos időpont, s lehet, hogy egy másik tanuló örömmel jött volna vezetni, csak a megbízhatatlan „kollégája” elvette tőle a lehetőséget.

A taxisoknál használt rendszerhez hasonlót szeretnének kiépíteni, melynek lényege, hogy egy applikációban fölvisszük a következő napi programot tanulóval, kóddal, iktatószámmal, óraszámmal. Amikor kezdődik az óra, két órával előtte leadom, hol veszem fel a tanulót, az adatai felkerülnek a rendszerbe, ami rögzíti az adott kilométert.

Az óra végén és a tíz perc szünet után újra indítjuk a következő órát. Az eddig „huncutkodó” oktatókat ez majd rákényszeríti, hogy az órát ténylegesen levezessék, s a kilométereket is valósan vezessék. Ez majd megmutatja, hogy az alap órakeretben nem lehet a sofőrjelöltet vizsgára bocsátani, mert a városi körülmények között képtelenség levezetni az előírt 580 kilométert – hangsúlyozta Hagymási Sándor.

Hasonlókról számolt be Tar Béla is, aki szerint a szimulátor előnye lehet, hogy stresszmentesen „vezethet” a tanuló, ám hátrányai is lesznek a virtuális autózásnak.

Be kell vonni az oktatókat

– Ha a gépen valami balul üt ki, az illető elölről kezdheti az útvonalat, de ez a valóságban nem így működik. A váratlan helyzetekre is fel kell készítenünk a tanulókat, az utakon az oktató beavatkozhat, ha kell: intenzíven fékez, belenyúl a kormányba, s így a sofőrjelölt is érzi, hogy valamit rosszul csinált. Sokkal előnyösebb lenne a rutinvizsga visszahozása, mert ott megtanulták az emberek a járműveket kezelni, de mindezt most az oktatókra bízzák.

Most az alap óraszámból megy a keret, amikor a rutinpályán körözünk, nem gyűlik az előírt kilométer, de úgy vélem, inkább vegyen valaki emiatt pótórát, mintsem felkészületlenül kerüljön ki a forgalomba – tette hozzá Tar Béla. – Az új adminisztrációs rendszer sem tartható, sokszor jártam már úgy, hogy a kocsiban vártam az illetőt, de sokat késett, vagy percekkel az óra előtt mondta le a vezetést. Sok dolgot kell még finomítani az új szabályokon, de reméljük, ebbe minket is bevonnak – emelte ki Tar Béla.

Borítókép: MW-archív