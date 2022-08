Ne dobd ki az iskolatáskád! – Fenntartható iskolakezdés mottóval hirdette meg az idén is a tanszergyűjtő akcióját az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási (ÉAK) Nonprofit Kft., valamint a megyeszékhely önkormányzata. A kezdeményezéshez a városlakókon kívül a Kodály-iskola diákjai is csatlakoztak, így a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben izgatottan várták a gyermekek, hogy megkapják az ajándékot.

– A pandémia miatt 2019 után most szervezhettük meg ismét az akciót és nagy öröm, hogy többszáz tanszert – iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat, füzeteket – adhatunk át – mondta az ünnepségen Petró Árpád cégvezető, s valóban, az iskolakezdéshez a családok jó minőségű eszközöket kaptak. – A kezdeményezés másik fontos üzenete, hogy ezek a tárgyak nem kerültek a szemétbe, nemcsak újrahasznosítottuk ezeket, hanem örömöt is szereztünk vele a diákoknak és a szülőknek – tette hozzá a cégvezető.

Mindenkinek jut belőle

Dr. Kovács Ferenc polgármester elsőként a jószívű és segítőkész nyíregyháziaknak mondott köszönetet, akik csatlakoztak az adománygyűjtéshez, majd arról beszélt, hogy az önkormányzat is minden évben segíti a tanévkezdést.