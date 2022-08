Aki járt az elmúlt napokban a Jósa András Oktatókórházban, érdeklődve pillanthatott a hatalmas munkagépre, s láthatta, ahogy egy régi, már évek óta nem használt épület téglánként már csak emlékké válik, hogy a helyébe egy másik emelkedhessen.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság 2016-ban nyújtotta be a pályázatot, hogy uniós forrásból a nyíregyházi oktatókórház területén megépülhessen egy új nővérszálló.

Tizennégy hónap

– A zöldmezős beruházással – a többletforrásigények pozitív elbírálása után – összesen 1,1 milliárd forintból készül el a 118 férőhelyes, földszint plusz kétszintes épület. Az egyes szintek alapterülete 700 négyzetméter, kialakítanak 59 szobát, melyben két-két ember elhelyezésére lesz lehetőség, mindegyikhez külön zuhanyzó, WC, valamint egy teakonyha tartozik, azaz 25 négyzetméteres kis minigarzonok nyújtanak kényelmes elhelyezést az ide beköltözőknek. Szintenként lesz egy nagy főzőkonyha és mosókonyha, amelyeket mindenki használhat – részletezte a beruházást Komán Attila.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (SZSZBMK) fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a földszinten néhány apartmant vendégszobaként szeretnének fenntartani, hogy akik külsősként érkeznek hozzájuk – orvosként, egészségügyi dolgozóként, akár tudományos munkát folytatni –, itt kaphassanak szállást.

– A régi infektológia épületének bontása augusztus 4-én kezdődött, s előreláthatóan 45 napig tart, majd kezdődhet az építkezés, amire a kivitelezőnek 14 hónap áll a rendelkezésére, ami azt jelenti, hogy legkésőbb jövő ősszel szeretnénk átadni a szállót – nyomatékosította Komán Attila, azt is megjegyezve, hogy egy működő kórházban mindig kihívás építkezni vagy felújítani, hiszen a kivitelezés alatt zavartalanul biztosítani kell a betegellátást, annak feltételeit, a betegek nyugalmát és a zökkenőmentes közlekedést is a kórház területén.

– Szerencsére az épület a kórház területének viszonylag a szélén van, így elsősorban por- és zajhatással kell számolnunk, ami főként a sebészeti tömböt érinti, a forgalomkorlátozások pedig már életbe léptek – említette a fejlesztési igazgató, aki megjegyezte: az építkezés ideje alatt az SZTK oldalában átmenetileg nem lehet megállni, de a parkolóházban adott a parkírozási lehetőség.

Mindenki egyformán fontos

– Az SZSZBMK tagkórházainak 3200 szakdolgozójából a Jósa András Oktatókórházban mintegy 1800-an dolgoznak, akik közül sokan messzebbről járnak be a munkahelyükre, számukra a bejárást és a lakhatást is meg kell oldanunk. Ebben pedig kiemelkedően fontos, hogy azt tudjuk mondani, a nővérszállóban erre kényelmesen és komfortosan adott a lehetőség – mutatott rá egy lényeges szempontra Nagy Géza ápolási igazgató.

A vidéki tagintézményekhez tartozó nővérszállókon a korábbi években lehetőség volt az energetikai felújításokra, ez is sokat jelentett.

– Miután ezek minigarzonok, arra is kiválóak lesznek, hogy – a tervezett orvosszálló megépítéséig – fiatal orvospárok is beköltözhessenek, és megtartsuk őket – fűzte hozzá dr. Szűcs Attila orvosigazgató, az SZSZBMK főigazgató-helyettese, aki kifejtette: ahogy Európában, Magyarországon is azt látjuk, hogy a jól képzett, magasan kvalifikált szakemberekért hatalmas verseny van.

– A lehetőségekhez képest mindent meg kell tenni azért, hogy ha minket választanak, akkor hosszú távon meg is tudjuk őket tartani, amihez nemcsak az ilyen beruházásokra van szükség, hanem arra is, hogy szakmailag fejlődhessenek, s egy folyamatos béremeléssel – a szakdolgozóknál is – meglegyen az anyagi megbecsülésük, de ugyanilyen lényeges az erkölcsi elismerés is.

Az orvosigazgató emlékeztetett arra, hogy a családbarát kórházi cím amennyi elismerést jelent, annyi kötelezettséget és feladatot is, hiszen a kollégáiknak azt kell érezniük, hogy egy nagy és összetartó család tagjai, amelyben mindenki egyformán fontos.

Nem véletlen, hogy a háttérszolgáltatásban dolgozók bérrendezését saját keretből oldották meg az ország legnagyobb integrált intézményében, ahol több mint 5000 embert foglalkoztatnak, nemrég pedig elkészült az oktatókórház sebészeti tömbjének alagsorában a teljes öltözőrekonstrukció, ami szintén a dolgozók komfortérzetét javította.

BM