Sokan talán nem is tudnak arról, hogy István király tekintete követi őket, ha Nyíregyházán a Hősök terén sétálnak. Államalapító királyunk szobra ugyanis az Alpár Ignác tervezte megyeháza homlokzatának egyik fülkéjében található – Szabolcs vezér társaságában. Az 1083-ban szentté avatott uralkodó ünnepi díszben áll: fején korona, jobbjában az országalmát tartja, míg balja a kardja markolatán nyugszik. Kallós Ede szobrászművész örökítette meg ebben a formában Magyarország első uralkodóját, akinek egy másik szobra is található a megyeszékhelyen. A Nyíregyházi Egyetem épülete előtt Nagy Lajos Imre szobrászművész alkotása, amit 2001-ben avattak fel.



Vajon még milyen emlékek fűzik Nyíregyházát hazánk első királyához? – kérdeztük meg Ilyés Gábor helytörténészt.

– A 34. Eucharisztikus Kongresszus és Szent István király halálának 900 éves jubileuma alkalmából 1938-at Szent István Emlékévvé nyilvánították és szerte az országban megemlékezéseket rendeztek. Az egyik leglátványosabb és nagy tömegeket megmozgató esemény az volt, amikor a Szent Jobbot végigvitték az országban – mesélte a pedagógusként dolgozó helytörténész. – Szabolcs vármegye népe, illetve Nyíregyháza lakossága 1938. július 3-án és 4-én róhatta le tiszteletét nemzeti ereklyénk előtt. A Szent Jobbot szállító aranyvonat szerelvényét egy szalonkocsiból építették át. Üvegfalakat építettek be, hogy az ereklyét azokon a településeken is jól láthassák, ahol csak áthaladt a szerelvény. A Szent Jobbot utaztató vonaton látható még az 1038-as és az 1938-as évszám is, ezek a szent király jubileumára utaltak. A vonatról nem hiányozhatott Szent Imre és Szent István alakja sem, a kocsi tetejére pedig megépítették a Szent Korona nagyméretű aranyozott másolatát a térdeplő angyalokkal. Ezt az aranyvonatot Szabolcs vármegye határán, Újfehértó vasútállomásán egy díszes küldöttség fogadta, annak vezetésével érkezett Nyíregyházára, a virágokkal és zászlókkal feldíszített vasútállomásra. Igaz, a tervezett esti 9 óra 39 perc helyett mintegy félórás késéssel futott be a szerelvény. Mivel akkor éppen zivataros volt az időjárás, a Szent Jobb ereklyetartóját egy katonai teherautó szállította a belvárosba, míg a szent ereklyét arany-üveg tokjában Mészáros János érseki helynök, a Szent Jobb őre egy kocsiban ülve vette magához. Nagy pompa és érdeklődés mellett, ezrek sorfala között vonult be az ereklye a római katolikus templom előtti térre. Itt visszatették az ereklyét a tartójába, majd vitéz dr. Jékey Ferenc főispán egy beszédben méltatta első királyunk munkásságának jelentőségét. A beszédet követően az ereklyét a templom szentélyébe vitték, ahol az alabárdos díszőrségen kívül félóránként négy-négy katolikus képviselő-testületi és vallásos egyesületek tagjai álltak őrt, hajnali négy órától pedig szentmiséket mondtak a főoltárnál. A reggel 7 órától tartott tábori misén Török Dezső kanonok búcsúztatta a nemzet ereklyéjét, amit aztán újra díszes menet kíséretében vittek a vasútállomásra, hogy tovább folytathassa a nemzetet egyesítő országjárását.

Mint Ilyés Gábor elmondta, az 1938-as emlékévhez kötődik egy másik nyíregyházi esemény is. A város önkormányzata az emlékév alkalmából ugyanis úgy döntött, hogy az egyik legrégebbi utcát, a Nagykálló irányába vezető Kállói utcát átkeresztelik István király utcára. Ugyanakkor az emlékév alkalmából Nyíregyháza egy értékes műalkotással is gyarapodott.



– Hóman Bálint kultuszminiszter megbízta Ferenczy Noémi képzőművészt egy történelmi témájú gobelin elkészítésével. A tárca vezetője ugyanis azt szerette volna, hogy minden nagyobb városban legyen megörökítve a minden magyar által tisztelt király emléke. A művésznő három hónapig dolgozott a vázlatokon, majd megfestette eredeti nagyságában és egy évig tartott a megszövése. A Jövevények és magyarok Szent István körül címet viselő 3x3 méteres faliszőnyegen 14 alak látható: „Szent István király aranyruhában, hosszú, barna hajjal, rövid körszakállal, fején aranykoronával. Jobbról, balról kékesszürke páncélruhában alabárdosok, balról három pap, egyiknek kezében kis házmodell, a másiknál papírtekercs, mellettük egy ifjú két lovat vezet kantáron, egy másik kis bárányt tart karjaiban. A kép jobboldalán, alabárdosok között fiatal magyar kalászcsokorral közeledik a trónuson ülő királyhoz”. Az alkotást 1941 márciusában Szohor Pál polgármester személyesen szállította haza és a városháza polgármesteri fogadótermének falára helyeztette el. A második világháború után a Jósa András Múzeumba szállították. Ott később az igazgatói szoba éke lett, majd pedig a megyeházán a közgyűlés elnökének szobáját díszítette, jelenleg egy kiállítás darabja – fejezte be a történelmi kirándulást Ilyés Gábor.

KM

Borítókép: Az aranyvonat a nyíregyházi állomáson | Fotó: emlekjelek.hu