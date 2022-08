Az okosotthonok fogalmával az ingatlanhirdetéseknél egyre gyakrabban találkozunk, ám sokszor nem a megfelelő kontextusban használják. Pontosan mit nevezünk okosháznak, és hogyan segíthetnek e megoldások a rezsiszámlák lefaragásában? A kérdésekre Stocker Bence, a „házokosító” megoldásokat kínáló Evotronics Kft. szakértője adta meg a választ.



Rendkívül széles a paletta



– Valóban, talán túl sokszor bukkan fel manapság az okos szó a különféle rendszerek említésétől, de egy házat akkor nevezhetünk így, ha a különböző rendszerek és alrendszerek az otthonunkban kommunikálnak egymással, s a különféle folyamatok más folyamatokat is elindítanak. Amikor elmegyünk otthonról, lekapcsolódnak a lámpák, lehúzódnak a redőnyök, téli időszakban alacsonyabb fokozatra kapcsol a fűtés, illetve bekapcsol a riasztó. Manapság egyre népszerűbb funkció a vízbetörés-érzékelő beépítése is.



– Ennek használatával nemcsak üzenetet kapunk a telefonunkra, hogy folyik a víz a fürdőszobában, hanem a megfelelő szenzor és szelep beépítésével a ház arra is képes, hogy elzárja a fő vízcsapot. Így tudjuk, hogy probléma van, hívnunk kell egy szerelőt, de nem kell azonnal hazarohanni, és a ház sem fog úszni a víztől – ismertette az okosotthonok különleges funkcióit a szakember, akitől megtudtuk, az intelligens rendszereknek nagyon széles a palettája, és nem muszáj mindent automatizálni.



Személyre szabott működés



– A leggyakrabban a világítást, redőnyöket, fűtésrendszert, ajtókat, kapukat okosítják a háztulajdonosok, de a vezérlésbe bevonható az öntöző- és kamerarendszer is. Egyre gyakoribb igény a családi házaknál a jakuzzi vagy szauna automatizálása is, de építettünk már ki okosvezérlést terasz árnyékolójához is. Az egész lényege az automatikus működés, ami időt spórol a lakóknak, biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi az életüket.



– A felhasználó maga is programozhatja a berendezéseket, személyre szabhatja azok működését. Így beállítható, hogy filmnézés közben automatikusan lekapcsolódjon a világítás, leereszkedjenek a redőnyök. Időzített funkciók is vannak: a világítás éjszaka maximum 10 százalékon működik, így nem fogyaszt sokat, de eleget látunk ahhoz, hogy kimenjünk a mosdóba. Arra is van lehetőség, hogy szenzorok irányítsák a rendszert, így erős napsütésben önműködően húzza le az árnyékolókat a vezérlő, de egy elektromos ablak és klíma is működhet együtt. Ez utóbbi esetében a klíma bekapcsolásakor bezárulnak az ablakok, így nem az utcát hűtjük, és jelentős energiamegtakarítást érhetünk el – hangsúlyozta Stocker Bence.



„Rezsibarát” hatékonyság



– Még hatékonyabbá tehető a hűtés-fűtés, ha a ház napelemmel is rendelkezik. Télen, a napos időszakokban azt is beállíthatjuk, hogy a vezérlő némiképp túlfűtse a lakást. A tulajdonos 22 fokot szeretne, de a napelem éppen sok energiát termel, ezért a rendszer 24 fokra fűti a helyiségeket, így lassabban hűl ki a ház, s a borúsabb időszakokban nem használ annyi energiát a fűtés. Ez a módszer a meleg víz előállítására is alkalmazható, ami további megtakarítást jelent.

– Még jobb, ha a helyiségek hőmérséklete egyesével szabályozható, mivel a ritkábban használt szobákat nem kell ugyanolyan hőfokra fűteni. Az automatizálás nyáron is hasznos, ugyanis nem kell rögtön a klímát bekapcsolni a kellemes belső levegőhöz, elég a rendszert úgy programozni, hogy először az árnyékolókat húzza be, és csak később aktiválja a klímaberendezést – engedett betekintést az intelligens spórolás világába a szakember.



A cégek is élnek vele



A modern technológiával tehát jócskán lefaraghatunk a költségekből, de jogosan merül fel a kérdés, hogy mekkora befektetést igényel mindez.



– A jó energetikai minősítéshez érdemes hőszivattyús fűtést kiépíteni, aminek van vezérlése, így az okosításhoz szükséges berendezések fele már adott. Okosredőnyökből is többféle van, nem kell a legdrágábbat választani. Mindent összevetve, egy új ház építésénél az összköltség 1-2 százaléka az okosrendszer kiépítése. Minderre nemcsak a lakosságnak, hanem a cégeknek is egyre nagyobb szükségük van, hiszen őket is súlyosan érintik az elszálló energiaárak, s jóval több vállalat nyit emiatt az okosmegoldások felé.



MI