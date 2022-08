Gyakran megkérdezzük a szerkesztőségünknek nyilatkozó horgászoktól, hogy mi a kedvenc vizük, s vajon hol szeretnék még kipróbálni tudásukat és ügyességüket. Vannak, akik több tavat is felsorolnak, míg mások csak egy vízhez ragaszkodnak hűségesen. Ez utóbbiak nagy táborát erősíti a Nyíregyházán élő Novák Sándor.



A hétvége a pihenésé



Gyermekkorában Fényeslitkén lakott, s az édesapja szerettette meg vele a horgászatot, gyakran vitte magával a vízpartokra nagyobbik gyermekét. A dögei kanálisnál, a kisvárdai Pontyos- és Báger-tónál várták a halak kapását. Akkoriban sok compó akadt horogra, s emlékszik arra is, hogy egy ismerőse a Bágerben angolnát fogott.



– Ahogy nagyobb lettem, úgy 15-16 éves koromban már a Szabolcsveresmarti-víztározónál horgásztam, ott fogtam életemben az első pontyot is – idézte fel kérésünkre a régi emlékeket Novák Sándor.



– Aztán volt egy hosszabb kihagyás, és csupán egy-két éve lett újra nagy szenvedélyem a horgászat. Új felszerelést vettem magamnak, s igyekszem sok időt tölteni a vízparton. Ácsként dolgozom, régebben a hétvégeken is vállaltam munkát, de a szombat–vasárnap most már a pihenésé. Azt szeretem a Szabolcsveresmarti-víztározóban, hogy jó nagy, így nem vagyunk egymás közelében, bőven van hely minden horgásznak. Kihívást jelent számomra, hogy éppen a nagysága miatt nehéz megfogni a halat, ugyanakkor szeretem benne a vadvízi jelleget – mesélte Novák Sándor.



– Olykor péntek estétől vasárnap estig is kint vagyok a vízparton. Ha elfáradok, a kocsiban megpihenek. Félálomban vagyok, s a kapásjelző ciripelésére már pattanok is ki a járműből. Nincs állandó helyem, általában az úgynevezett „Szőlőnél” horgászom, de ha nem jár a hal, akkor átköltözöm egy másik helyre. Tavaly is átmentem a másik oldalra, aztán ott ragadtam az őszi hónapokra.



Szeretne versenyen részt venni



– A legnagyobb hal, amit a víztározónál fogtam, egy 12 kilogrammos ponty volt, de nagy élményt jelentett a 10 kilogramm körüli halak megfogása is. Egészséges és erős halak vannak a tóban, meg kell velük küzdeni, gondolok például a 12-15 kilogrammos amurokra. Gyakran előfordul, hogy eltörik a horog, vagy ha nincs időben kiengedve a fék, szakad a damil. Sokszor előfordul, hogy azt hisszük, már elfáradt az amur, szákolnám én is éppen, amikor feléledve újra kitör a nyílt víz irányába – magyarázta Novák Sándor. – Versenyen még nem indultam eddig, de szeretném majd kipróbálni magam.