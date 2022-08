Azt hittük, hogy nyáron hátradőlhetünk, és legalább szeptemberig megússzuk újabb Covid-hullám nélkül. Sajnos a számok nem ezt mutatják, szembeötlően sokan fordulnak orvoshoz köhögéssel, felső légúti panaszokkal ismét. Ez utóbbit több háziorvos is megerősítette lapunknak.

Vezető tünet: a köhögés és a láz

– Miközben a koronavírussal fertőzöttek száma enyhe emelkedést mutat, addig a kórházban ápoltak száma szerencsére nem növekszik, ami azt jelenti, hogy az átoltottak enyhe panaszokkal átvészelik a betegséget. Következtetésképp mégiscsak jelent valamit, hogy a népesség több mint 60 százaléka (6 413 971 fő) felvette a koronavírus elleni védőoltást. Jellemzően az omikron-vírus terjed most, ami megfázásszerű tünetekkel (torokfájás, fejfájás, köhögés, orrfolyás) jár. A beteg lázas, rossz a közérzete, levertnek vagy gyengének érzi magát. Hangsúlyozni szeretném, hogy aki kettő vagy három védőoltást kapott, néhány nap alatt felépül a betegségből, továbbra is azokra kell vigyázni, akik nincsenek beoltva, és ráadásul a rizikócsoportba is beletartoznak: krónikus betegek, szív- és érrendszeri problémákkal küzdenek, vagy immunológiai eredetű betegségük van – hívta fel a figyelmet dr. Kiss Csaba.

A háziorvos saját praxisában azt tapasztalja, újra egész családokat gyűr le a koronavírus-fertőzés. Probléma, hogy a gyorstesztek a tünetek megjelenése után néhány nappal mutatják ki megbízható módon a kórokozó jelenlétét, így a megfertőződés és a diagnózis közti idő alatt észrevétlenül továbbadható a vírus.

A doktor szerint ismételten hangsúlyozni kell az egyéni felelősséget. Azt, hogy ne menjen dolgozni, aki lázas és köhög, ne menjen közösségi rendezvényekre, végképp ne induljon el nyaralni!

El kell oszlatni a tévhitet! A koronavírus új alvariánsait, az úgynevezett BA4-es, BA5-ös alvariánst az oltottak és az oltatlanok egyaránt elkaphatják, azok is megfertőződhetnek az altörzsekkel, akiknél korábban kimutatták az omikron-vírust. Ebben nincs különbség oltott és oltatlan ember között.

Emlékezteti a szervezetet

– Ami a védőoltást illeti, a frissen beadott dózis emlékeztetni fogja a szervezetet arra, hogyan reagáljon a kórokozóra, ha találkozik vele. Ezáltal jelentősen csökkenthető a betegség súlyos szövődményeinek kialakulása is. A kockázati csoportba tartozók ne gondolkozzanak sokáig, ha 4 hónaptól régebben oltakoztak, esetükben az elsődleges biztonságot a vakcina jelenti. S ha túl vannak már kettő vagy három szúráson, tapasztalatuk is van arról, hogyan hatott rájuk az oltás, netán járt-e valamilyen kellemetlenséggel, avagy sem. Ez alapján mérlegelni is tudnak – javasolta a doktor.

Oltóanyag-finomhangolás?

Dr. Kiss Csaba hozzátette, a vírus nem tűnt el, folyamatosan velünk volt, velünk is marad, szezonálisan kisebb-nagyobb járványokat okozva hasonlóan az influenzavírushoz. Elképzelhető, hogy az oltások komponensei a szezonálisan megjelenő vírusvariánsokhoz fognak igazodni, hasonlóképp az influenzaoltásokhoz. A doktor hozzáfűzte azt is, jelenleg semmilyen iránymutatást nem kaptak a háziorvosok egy őszi járványos időszakra vonatkozóan. Továbbá nyitott kérdés, hogy ősszel mi lesz a gyerekek oltásával, hiszen náluk nem érték el a védettséghez szükséges átoltottsági szintet a kampányok.

A poszt-Covid-tünetekről elmondta, egyes pácienseinél a gyógyulást követő egy évben is jelentkeztek panaszok: fülzúgás, nem tért vissza a szaglásuk teljesen. Ezekben az esetekben a panaszokat mindig személyre szabottan kell kezelni a szakorvos segítségével.

Borítókép: Megfázásszerű tünetek jellemzőek most az omikronnál | Illusztráció: MW