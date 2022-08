Valamennyien tudnánk olyan pedagógust mondani, akire több évtized távlatából is szívesen emlékezünk vissza. Ilyen pedagógus a Fehérgyarmaton élő Csapó Zoltánné is, aki hosszú éveken át tanította kis alsósokat a helyi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában, hiszen nagyon sok diák szerette, illetve szereti mind a mai napig. Egykori osztályainak tagjai gyakran látogatják meg őt a házában, s ő – mint mindig – nagy szeretettel fogadja a vendégeket. Az utolsó osztálya – amelynek diákjai 1994-ben kezdték az általános iskolát és 2002-ben ballagtak el –, immár sokadik alkalommal szervez osztálytalálkozót, s az elmúlt napokban néhányan közülük meg is látogatták a házában Csapó Zoltánnét, Éva nénit, aki meghatódva fogadta őket. Elmondása szerint 1996-ban búcsúzott el tőlük, hiszen abban az évben vonult nyugdíjba, s az osztály akkor egy emlékkönyvvel lepte meg őt, amelybe mindenki írt néhány kedves szót.

A mostani találkozónak nehéz pillanatai is voltak, mivel az osztály nem csak emlékezni érkezett a tanítónő otthonába, hanem el is búcsúztak tőle. Éva néni ugyanis a férjével együtt ez év őszén itt hagyja otthonát, s Leányfalura költözik, de bevallása szerint a lelke egy darabkája örökre itt marad, szeretett diákjai, és ismerősei között – tájékoztatta szerkesztőségünket Fecske László.



KM