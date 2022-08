Rendkívüli közgyűlést tartottak csütörtökön a megyeházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés rövid tanácskozásán a tagok elfogadták a megyei önkormányzat költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítását, a megye integrált programja 2014-2020 dokumentum végrehajtását.

Szintén tartózkodás és nem szavazat nélkül döntöttek a TOP-program támogatási szerződéseinek költségnövekmény-hozzájárulásáról, ahogy a megye 2021-2027-es integrált területi programjáról szóló dokumentum módosításáról is.

A rendkívüli közgyűlés végén egy problémára hívta fel a figyelmet dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó, Nyírbogát polgármestere. A nyírbátori térségben ugyanis számos Takarékbankot szeretne bezárni a pénzintézet.

Az ATM-ekre is szükség van

– Több önkormányzatot érintenének a bezárások. A lakosság hozzászokott, hogy helyben kezelheti a pénzügyeit. Az idősebbek nem tudnának más településre átjárni, de a vállalkozókat és őstermelőket is sújtaná az intézkedés. További probléma, hogy nemcsak a bankok zárnának be, hanem a településeken üzemelő ATM-eket is felszámolnák. Ezek a gépek hatalmas pénzforgalmat bonyolítanak le, és az emberek eddig helyben juthattak hozzá a pénzükhöz – hívta fel a figyelmet a polgármester, aki a helyzet megoldására is javaslatot tett.

– Sok településen felújított takaréképületek vannak, amik így a jövőben kihasználatlanul állnának. Előnyös lenne, ha a néhol sokkal rosszabb körülmények között működő posták költöznének ezekbe az ingatlanokba, azt ATM-szolgáltatásokat pedig ezek mellé telepítenék – javasolta dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó.

Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a bezárásokat egy hónapos határidővel jelentették be. Ugyanakkor ígéretet tett, hogy felterjesztéssel él az ügyben, és minden illetékest felkeres, hogy megtalálják a megoldást.