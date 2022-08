Egy német vállalkozás olyan terméket dobott piacra, amely az energiamegtakarítás és a magas bekerülési költség között próbálja megtalálni a kompromisszumot: elég nagy teljesítményű ahhoz, hogy a villanyszámlába besegítsen, de ne kelljen a beüzemeléséhez szakértelem, és ne is csatlakozzon a közműhálózathoz.

A We Do Solar nevű berlini cég hamarosan leszállítja az első, erkélyekre tervezett, „csináld magad” módszerrel beüzemelhető napelemes

rendszerét. A csomag nyolc darab napelempanelből áll, a telepítésének két alapfeltétele van: egy napos erkély és egy ott kialakított külső konnektor. Hazánkban is sokan érdeklődtek a berendezés iránt, de biztosan nem vásárolhatják meg, hiszen a hazai szabályozások tiltják a használatát.

Az új típusú erkélynapelemet úgy tervezték meg, hogy a vevő a paneleket egyszerűen felcsípteti az erkélykorlátra, majd az egységekhez tartozó egyedi invertereket összekapcsolja, és a végén egyetlen kábel marad, amit bedug az erkélyen lévő konnektorba. A rendszer ettől a pillanattól kezdve termeli az egyenáramot, amikor süt a nap, az inverterek pedig folyamatosan alakítják át azt váltóárammá, és töltik be a lakás vezetékrendszerébe – ismertette a berendezés működését a G7 gazdasági portál.

Besegít a többletfogyasztásba

Kis teljesítménye ellenére a rendszer segíthet olyan fogyasztók ellátásában, amelyek egész nap üzemelnek: ilyen lehet a hűtő, a fagyasztó, a bojler, a wifi router vagy a set-top box. Az olyan eszközök ellátásához is jó lehet, amelyek éppen nem működnek, de a konnektorra csatlakoznak, és fogyasztják az áramot, mint például a televízió. A cég a portálnak azt nyilatkozta, az új típusú napelem alapvetően arra szolgál, hogy ezeket az állandó fogyasztókat lefedje, amikor pedig a lakó otthon van, besegítsen a többletfogyasztásba. Becsléseik szerint ez 20–25 százalékkal csökkentheti a villanyszámlát.

Az ilyen erkélynapelemek használata azonban hazánkban nem engedélyezett. Az Opus Titász közleményében kiemelte: a konnektoros napelemes rendszer Magyarországon a jelenlegi szabályok szerint nem alkalmazható. A konnektorba dugható napelemes rendszer kialakításával a felhasználó szerződésszegést követ el, amelynek az elosztói üzletszabályzat szerint a jogkövetkezménye kötbér, felszólítás, a felszólítás eredménytelensége esetén pedig a rendelkezésre állás szüneteltetése vagy azonnali hatályú szerződésfelmondás és a szolgáltatás megszüntetése.

Óriási az érdeklődés

Az új típusú napelemekről megyei cégeket is megkérdeztünk. Egybehangzóan azt mondták, hallottak a berendezésről, de annak műszaki paramétereiben nem merültek el mélyebben. Mivel hazánkban egyelőre tilos használni, nem is forgalmaznak ilyet.

Az Izorex-Solar Kft. munkatársa kérdésünkre elmondta, a hagyományos napelem erkélyre helyezése is problémás, mert sokszor a településképi szabályokkal ütközik, de a konnektorba dugható berendezés egyéb aggályokat is felvet.

– Mindenféle szakmai előképzettség nélkül, csináld magad módszerrel nálunk nem lehet napelemet telepíteni. Azt se felejtsük el, hogy a lakás fogyasztóinak ellátásához a rendszert a fogyasztásmérőre is rá kell kötni, amihez pedig az áramszolgáltató engedélye kell – hangsúlyozta a szakember, akitől azt is megtudtuk, a hagyományos napelemekre viszont óriási az érdeklődés a gázárak drasztikus emelkedése miatt.

– Sajnos sok olyan vállalkozó jelent meg a piacon, aki eddig teljesen más tevékenységgel foglalkozott, most viszont úgy gondolja, napelemet is tud szerelni. A megrendelők közül sokan alternatívákat keresnek a gázfűtés kiváltására. Egyre többen érdeklődnek a 8–12 kilowattos rendszerek iránt, hogy napenergiával táplálhassák a fűtésre is alkalmas klímákat, elektromos fűtőpaneleket és villanykazánokat. Korábban az 5–7 kilowattos rendszer volt a legnépszerűbb, de a fűtés villamosításával nagyobb energiamennyiségre van szükség.

Elektromos fűtésre váltanak

– Én is olvastam erkélynapelemről szóló írást, de nálunk egyelőre nem kivitelezhető a rendszer, ráadásul olyan sok megrendelésünk van, hogy nem is szeretnénk erre energiát pazarolni – ezt már a Kelet-Solar Kft. munkatársa osztotta meg lapunkkal.

Mint mondta, a rezsicsökkentés módosítása óta folyamatos náluk a sorban állás, és ez igaz a többi megyei napelemes vállalkozásra is.

– A megrendelőink kérései a villanyszámlájuktól függnek, de gyakran a szükséges teljesítményénél is nagyobb invertert szereltetnek be, hogy később bővíteni lehessen a napelemes rendszert. A klímák, elektromos autók és az árammal működő fűtőtestek miatt 8–10 kilowattos berendezésekben gondolkodnak a legtöbben. Mindenki próbálja a lehető leghamarabb megújuló energiával lefaragni a számláját, ám a munkálatok tempója nem csupán a kivitelezőkön múlik. Az engedélyezési eljárás viszonylag hosszú folyamat, legalább két hónapot kell várni, mire megjönnek a szükséges engedélyek, s csak aztán szerelhetjük fel a napelemeket – hívta fel a figyelmet a szakember.

