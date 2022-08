Megvannak a tervek, megvan a forrás a város új művelődési házára, amely a régi helyén épülhet meg. Ennek bejelentésére hívta meg a megyei sajtó munkatársait Nagykálló önkormányzata hétfő délelőtt, ahol a térség országgyűlési képviselője, Simon Miklós elmondta, a napokban ítélték meg a komplexumra a támogatást. Úgy fogalmazott, történelmi lehetőséget kapott a település arra, hogy egy többfunkciós kulturális intézmény épüljön fel a központjában.

– Az elmúlt héten az úgynevezett Top Plusz pályázatokat országosan kihirdették, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 10 milliárd forint értékben valósulhatnak meg különböző fejlesztések, több mint 6 milliárd forint fejlesztési lehetőség áll rendelkezésre ebben a választókerületben, a teljes lista az uniós nyertes pályázatok között megtalálható. Újabb 20 projekt valósulhat meg, ami a vidékfejlesztést szolgálja. Ebben a nehéz helyzetben is fejlődhet a vidék, ezt fontosnak tartja a kormány. A nagykállói építkezés 1 milliárdos beruházás lesz, teljes támogatottsággal – mondta az országgyűlési képviselő.

A sajtótájékoztatót az építési terület előtt az utcán tartotta Simon Miklós a térség országgyűlési képviselője és Horváth Tibor polgármester, ahol megjelentek helyi önkormányzati képviselők is. Közülük többen a beruházás mellett álltak ki. Tőlük elkülönülve egy képviselőtársuk bekiabálással, hangos kérdéseivel zavarta meg a tájékoztatót. Többek között azt tartotta aggályosnak, miért kellett az előző épületet lebontani.

Horváth Tibor polgármester adott erre a sajtó előtt választ. Mint kifejtette, már az előző ciklusban egy teljesen új komplexum szerepelt a város fejlesztési tervében. A régi épület 2007 óta kihasználatlanul és üresen állt, így annak állaga folyamatosan romlott: vizesedtek a falak, megsüllyedt a talapzat is.

– Rögös úton jutottunk el idáig, voltak lakossági észrevételek, megfogalmazódtak kritikák az építkezéssel kapcsolatban, de ahhoz, hogy egy új épületet húzzunk fel a régi helyére, el kellett bontani a meglévőt, a műszaki vélemények is igazolták, hogy szükség volt rá. A Kállai Kettős Konferencia -, Rendezvény és Szabadidőközpont kiviteli tervei azóta elkészültek, az építkezéshez szükséges engedélyek is megvannak, és az 1 milliárdos támogatás is rendelkezésre áll, így megépülhet a városközpont látványos és funkciójában is sokoldalú új épülete a lakosság örömére.