Hiánypótló kerekasztal beszélgetésre hívta össze a Lógjunk Anyuval Egyesület szerdán mindazokat a civil szervezeteket, amelyek komoly részt vállaltak az Ukrajnából hazánkba érkező háborús menekültek megsegítéséből, ideértve természetesen a karitatív szervezeteket, a nyíregyházi önkormányzatot, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetét, illetve ezek képviselőit. A Családi és partneri kötelék erősítése elnevezésű találkozó célja az volt, hogy összefogással kialakuljon egy egységes koordináció, a szervezetek tudjanak egymás munkájáról, arról, ki miben a legjobb, és az Ukrajna felől érkezők ne vesszenek el a sokféle szervezet „dzsungelében”.

Ebben a munkában az egyik legfőbb támogatójuk volt a Kárpátok Alapítvány. Ahogy a tanácskozáson jelen lévő Csomós Beáta programkoordinátortól megtudtuk, a az alapítványnál legfőképpen arra ügyeltek, hogy az észak-alföldi és az észak-magyarországi civil szervezetek mellett ebbe a térségbe is jusson forrás az ukrán gyorssegély alapból a széles körű karitatív munkához.

Fotós: Dodó Ferenc

Hockné Dobos Adrienn, a Lógjunk Anyuval Egyesület projektmenedzsere elöljáróban elmondta: külön kezelték a családi kötelékek megerősítését, amelynek Kisvárda adott helyet. Itt a babahordozástól a babamasszázsig minden olyan segítséget megadtak, amire egy újszülöttel érkező, vagy szülés előtt álló kismamának szüksége lehet. Értelemszerűen a partneri kötelék erősítése legalább ennyire fontos volt, erre szolgált a mostani kerekasztal beszélgetés.

Az egyik legstabilabb összekötő kapocs ilyen helyzetben az önkormányzat lehet, ezúttal Tóthné Csatlós Ildikó, a Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetője képviselte a helyhatóságot. Mint kiemelte, a találkozó mindhárom hívószava – együttműködés, összefogás, tapasztalatcsere – nagyon lényeges. – Az első kettőről sok szót nem is kell ejteni, hiszen mindenki láthatta, hogyan mozdult meg egy emberként a magyarság a bajban. Éppen ezért most a nagyobb hangsúlyt a tapasztalatcserére kell helyezni, hiszen elengedhetetlen, hogy átadjuk egymásnak a begyűjtött tapasztalatokat, amelyekre az önkormányzat is nagyon sokszor támaszkodik a projektjei megtervezésekor – fogalmazott.

– Sok megkeresés érkezik mostanában is hozzánk a honlapunkon keresztül. Hol tanszerbeszerzéssel, ruhaadományokkal, hol pedig iskolakezdéssel, élelmiszerekkel kapcsolatban kérnek segítséget – mindezt már Papné Major Krisztina, a helyi baptista gyülekezet egyik tagja mondta el lapunknak. – Korábban nálunk is sok adomány állt rendelkezésünkre készleten, de most kiürültek a raktáraink, szállással pedig egyáltalán nem tudunk szolgálni. Ezért is jöttünk el, mert elsősorban arról szeretnénk információt kapni, hogy kik vannak még a városban, akik segíteni tudnak, hová lehet irányítani a rászorulókat. Ukrajnából jelenleg is foglalkozunk egy kéréssel, leányanya keresne helyet a csecsemőjével, reméljük, hogy ez a kerekasztal beszélgetés segít ebben is megoldást találni. Egyébként, ha van konkrét cél, akkor nyitottak a közösségünk tagjai, annak viszont nem látjuk az értelmét, hogy felhalmozzunk mindenfélét – nyilatkozta.

– Mi is mindig azt szorgalmaztuk, hogy egy olyan segítő rendszer jöjjön létre, ahol szabadon áramlik az információ – mondta el lapunknak külön a 2018-ban alakult Lógjunk Anyuval Egyesület elnöke, Polonkai Nóra. – Egy olyan adatbázist szeretnénk, amely segíti a megfelelő kommunikációs folyamatokat, ahová olyan információk érkeznek be, hogy abból mindig tudjunk a segítségre szoruló családokról, bárhol is lépik át a határt. Megfelelő eszközöket, megfelelő adományt célba juttatni másképpen nem lehet. A mostani kerekasztal beszélgetésünkre bejelentkezett csoportok ugyanezekkel a problémákkal küzdenek, ezért is szeretnénk közösen kibogozni, hol vannak az akadályok, az egymást átfedő regisztrációk buktatói. Nyilván nálunk is van egy lista, másoknál is, ezeket szeretnénk összefésülni, hogy lássuk, ki az, aki letelepült, és aki továbbutazott. Azt is látnunk kell ugyanis, hogy miért és kinek mit kell adjunk, hogy a segítség hatékony legyen – magyarázta.

MJ