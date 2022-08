Évek óta visszatérő probléma a nyári kánikulában, hogy nagyon párolog a Vajai-víztározó vize is, hiába kap utánpótlást egy kútból, csökken a vízszint.

– Sajnos, mint országos szinten, nálunk is kritikus a helyzet, az aszály a Vajai-víztározót is sújtja. Jelen pillanatban csak az üzemeltetett kúttal tudjuk életben tartani a korábbi évekhez hasonlóan a tavat. Jelenleg 42 centiméter a tó vízállása. Ha a kút nem üzemelne, már régen kiszáradt volna a tó.

– Horgászni lehet még benne, de csak csónakból a tó közepén. Tavasszal még a partról is lehetett horgászni napijeggyel, azonban most már csak odabentről – tájékoztatta szerkesztőségünket a halgazdálkodásra jogosult szervezet, a mátészalkai Szatmárvidéki Horgászegyesület elnöke, Imecs László.

– A víz annyira összehúzódott, hogy a tó medre itt-ott már kilátszik, de azért nem annyira csúnya a látvány, mint évekkel ezelőtt, mert a növényzet elszaporodott, s elfedi a tó medrét. Ahol tavaly, tavalyelőtt föld volt és iszap, ott most szép zöld nád van. Persze ennek nem örülünk, mert így a tó szabad vízfelülete évről évre csökken. Lassan ott járunk, hogy 80 hektár körüli tóból a szabad vízfelületünk csupán 25-30 hektár, a többi pedig növényzet.

– Mindennap kijárok a tóhoz, most is onnan jövök. A közepén hál’ Isten fognak halat a horgászok. Minél jobban összeszűkül a víz, annál jobban csökken a hal természetes tápláléka, könnyebben meg tudják fogni a horgászok.

– Szerencsére oxigénhiánnyal nem kell számolnunk, mert a kútnak köszönhetően az utánpótlást 16 fokos víz jelenti, ez nem engedi a tavat nagyon felmelegedni, s van egy oxigénpótlónk is, ami injektálja az oldott oxigént a tóba automatikusan veszélyhelyzet esetén.

– Sokkal több víz párolog el, mint amennyi befolyik, kevés az utánpótlás. Egy ekkora tóhoz egy kút nagyon kevés. A mellette lévő kis csatorna, a Vajai-főfolyás is kiszáradt, abból sem kap utánpótlást. Érdekes módon tavaly két hónapon keresztül még volt onnan befolyó vizünk, de évekkel korábban sem volt benne víz, és most sincsen benne – tette hozzá Imecs László.

Megoszlanak a költségek

Tisza Sándor Rajmund, Vaja polgármestere érdeklődésünkre a következőket mondta el: – Ha így folytatódik a szárazság, a két évvel ezelőtt mért negatív rekord alá is csökkenhet a tó vízszintje. A jelenleg működő kút kapacitását nem lehet növelni, az előírások szerint évi 350 ezer köbméter vizet termelhet ki ökológiai céllal.

– A vízkészletjárulékot a vajai önkormányzat fizeti, a villamos energia költségeit a nemzeti park igazgatósága fedezi, s a horgászegyesület is vállal magára anyagiakat: a civil szervezeté a csőrendszer, a szivattyú, s az egyesület vásárolta a frekvenciaváltót is. Hosszabb távon talán az jelentene megoldást, ha sikerülne a víztározóig elvezetni a Tisza vizét, ezzel kapcsolatban készülnek is már tanulmányok.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának is elküldtük kérdéseinket a Vajai-víztározóval és a Tiszadobi-holtággal kapcsolatban, ugyanis ez utóbbi is hasonlóan nehéz helyzetben van. Az igazgatóság válaszát Lövei-Kalmár Katalin kommunikációs munkatárs küldte meg szerkesztőségünknek:

Együttműködés az érintettekkel

„A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő, folyamatosan megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Tiszadobi-ártér Természetvédelmi Terület részét képező Tiszadobi-holtágrendszer és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület kedvező természetvédelmi állapota fennmaradjon.

Az aszályos, csapadékszegény időjárás, a vízviszonyok megváltozása, a Tisza alacsony vízállása, az áradások elmaradása kedvezőtlen állapotokat idéz elő a vízhez kötődő védett természeti területeknél, vizes élőhelyeknél. Ezen változások a vízhez kötődő fajok helyzetét is befolyásolják.

Igazgatóságunk a vízterek természeti értékeinek megóvása érdekében a társ­szervezetekkel, az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel együttműködve a kialakult helyzet kezelésére törekszik.”