Három éve foglalkozik ivadékmentéssel a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége. Legutóbbi sikeres akciójuk alkalmával július 23-án 500 kilogramm őshonos halat mentettek meg - írja a pecaverzum.hu.

Fesztóry Sándor, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövetségének ügyvezető igazgatója elmondta, munkájuk során megpróbálták feltérképezni az alkalmas helyszíneket, amelyeket folyamatosan figyelemmel kísérnek. Ezek jellemzőn kopolyák, olyan ártérben elterülő területek, amelyek áradáskor feltöltődnek, de a nyár végére kiszáradhatnak. Rendkívül jó haltartó helyeknek számítanak, így az orvhalászok kedvelt célpontjai is.

– A többhektáros víztestek akár pár száz négyzetméteresre is összezsugorodhatnak. Ekkor szoktunk közbelépni. Dobóhálóval szoktunk tesztelni. Ha azt látjuk, hogy az őshonos halfajok dominálnak – tehát nem ezüstkárász és törpeharcsa van benne – akkor belemegyünk, és megpróbáljuk a halakat visszamenteni az élővízbe – magyarázta a mentési munkálatok menetét Fesztóry Sándor.

Július 23-án is egy ilyen akció keretében a 92 méteres hálóval 500 kilogramm őshonos halat tudtak megmenteni.

– Tavasszal, nyár elején szokunk a kopolyákba halakat is kihelyezni. És most azt tapasztaltuk, hogy a tavasszal telepített csukaivadékok a természetes táplálékon nagyon szépen fejlődtek. A legutóbbi fogásunk közt is szép számmal akadt csuka is. Akár 20 centiméteresre is megnőnek, szinte hihetetlen, hogy egynyaras csukáról beszélünk – árulta el az ügyvezető igazgató.

Azt is elmondta, hogy a csukák mellett egynyaras lapos keszegek, bagolykeszegek és kétnyaras nyurga pontyok voltak a Tiszába áthelyezett halak között.

– Csak akkor csinálunk ilyet, ha őshonos halfajokat tudunk megmenteni a biztos pusztulástól – fogalmazott az ügyvezető igazgató.