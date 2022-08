Az eseményen először Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője beszélt a sajtó képviselőinek a remek hírről. Elmondta, ugyan a közeljövő recesszióval fenyeget, de a magyar kormány így is prioritásként kezeli a gazdaságfejlesztést, ezen belül a települések fejlesztését, segítését.

– 2014-től a mai napig közel 7 milliárd forint uniós és állami támogatásban részesült a város, most pedig a TOP Plusz forrásai is a rendelkezésre állnak. Emellett további jó hírekkel is szolgálhatok: az M49-es, kétszer kétsávos gyorsforgalmi út is megépülhet a közeljövőben – tekintett előre az országgyűlési képviselő, aki szerint nem csak a gazdaság, hanem a kultúra területén is nagyot lépett előre Mátészalka, példaként említve a közelmúltban megrendezett Zukor Adolf Nemzetközi Filmfesztivált.

A város polgármestere, dr. Hanusi Péter a négy nyertes pályázat részleteiről beszélt.

– Még csak a napokban adtuk át Mátészalka első körforgalmát, és most újabb fejlesztésekről számolhatunk be. A hónap elején érkezett önkormányzatunkhoz a jó hír arról, hogy újabb városfejlesztési álmaink valósulhatnak meg mintegy 2,2 milliárd forintból, jóváhagyták ugyanis azt a komplex fejlesztési csomagot, amelynek köszönhetően újabb lépéseket tehetünk a lakosság komfortérzetének növeléséért – emelte ki a polgármester.

Hozzátette, a Gólyakerti-tó melletti ligetes részt egy nagy játszótérrel bővítenék, valamint további sétaösvények kialakításával növelnék a városrész rekreációs vonzerejét. Dr. Hanusi Péter szerint a Hild János park környezetében is alapvető fontosságú lenne a kulturált parkolási lehetőségek megteremtése, továbbá valódi lakó-pihenő övezetté kívánják alakítani a szóban forgó területet. A kegyeleti park fejlesztését is folytatná az önkormányzat, itt gyalogos ösvények, illetve új parkolóhelyek kialakítását tervezik.

– Az elnyert pályázatok ezeken felül tartalmazzák a bölcsődéink és az óvodáink eszközállományának bővítését és további kerékpáros fejlesztéseket – sorolta a településvezető, majd megjegyezte, hogy egy energetikai pályázatuk még elbírálásra vár, illetve hamarosan benyújtanak még két, összességében 800 millió forint összértékű turisztikai pályázatot – zárta Mátészalka polgármestere.

A hétfői sajtótájékoztatón jelen volt a megyei közgyűlés elnöke is. Seszták Oszkár kiemelte, ez az első olyan hivatalos rendezvény, ahol a TOP Plusz nyertes pályázatairól beszélhetnek a sajtó képviselőinek.

– A jövőben több, a maihoz hasonló bejelentésre készülünk. A mátészalkai fejlesztések, beruházások várhatóan a jövő év elején kezdődhetnek el, addig szeretnénk majd további jó hírekkel szolgálni a megye lakosainak – mondta a megyei önkormányzat vezetője.