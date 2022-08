A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a minden évben előre meghatározott üzemeltetési forrásain felül 2022-ben is számos, főleg mellékúton indíthatott el útfelújítási projekteket külső kivitelezők bevonásával. Az idén már több mint 523 kilométernyi út átfogó felújításával végeztek a szakemberek és további mintegy 490 kilométernyi úton jelenleg is tartanak a kivitelezési munkák a következő időszakban.

A mellékelt táblázatban jól látszik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mely útszakaszokon fejeztek be projekteket, és hol vannak folyamatban lévő útfelújítások.

Teljes körú felújítás

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs Osztályától megtudtuk: az országos közútkezelő az idén is költségvetési, hazai, illetve európai uniós források bevonásával végeztethet teljes körű felújítási munkákat. A külső szakvállalkozások bevonásával elkészülő projektekben az a közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélik ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak a cégek.

Vagyis a felújításokban érintett szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el a szakemberek. Az elmúlt években egyre nagyobb volumenű útfelújítások voltak az állami, Magyar Közút által kezelt utakon. A lezárult és megvalósítás alatt lévő beruházásokon kívül a további, előkészítés alatt álló projektek megvalósításának menetrendjét újra ütemezik és felülvizsgálják a szakemberek a kormányzati elrendelések alapján. Valamennyi érintett és a közútkezelő is azon dolgozik, hogy a szükséges források rendelkezésre állása esetén újabb projektek indulhassanak el, hogy növelni tudják a felújított útszakaszok arányát az országos közúthálózaton.

Tavaly évtizedes csúcsot döntöttek azzal, hogy országszerte mintegy 1250 kilométeren újítottak fel utakat. Az elmúlt évtizedben több mint hatezer kilométeren állítottak helyre főként alsóbbrendű utakat.

Bővülő gépláncpark

A teljes körű felújítási munkák volumene is évről-évre növekedett, de még ezt is meghaladta az a forrás, amit a társaság a Magyar Falu Programon keresztül kapott a nagyfelületű felújítási munkákra. Ezt jól mutatja, hogy míg 2020-ban 87 ezer, addig 2022-ben már mintegy 300 ezer tonna aszfaltot dolgozhatnak be a közútkezelő szakemberei. Ahhoz, hogy ekkora nagyságrendű munkát el tudjanak végezni az alaptevékenységükön felül, a rendelkezésre álló gépláncparkot is bővíteni kellett. Két év alatt hatról tízre emelkedett a Magyar Közút saját gépláncainak száma.

Az idén befejezett projektek Szabolcs-Szatmár-Beregben

útszám út neve kezdő km záró km hossza érintett település

3834-es út Nyíregyháza-Dombrád-Kékcse összekötő út 11+500 12+500 1 km Homoktanya

4927-es út Máriapócs-Ófehértó összekötő út 0+000 1+004 1 km Máriapócs

49133-as út Ömböly bekötő út 0+500 1+257 744 m Nyírbéltek

4127-es út Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima ök. 31+735 34+500 2765 m Zsarolyán, Jánkmajtis

4127-es út Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima ök. 28+785 30+185 1700 m Fehérgyarmat

4917-es út Őr-Terem összekötő út 8+955 13+215 4239 m Hodász

4901-es út Téglás-Balkány összekötő út 6+853 9+735 2833 m Bököny

4901-es út Téglás-Balkány összekötő út 9+735 11+660 1915 m Bököny, Geszteréd

3634-es út Tiszaeszlár-Tamásbokor összekötő út 4+945 7+864 2919 m Tiszaeszlár, Nagycserkesz

3631-es út Tiszadob-Tiszavasvári összekötő út 5+414 6+414 1 km Tiszadob 3826-os út Tiszatelek-Kék összekötő út 7+443 8+743 1300 m Kék

4127-es út Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima ök. 39+400 41+400 1900 m Jánkmajtis, Csegöld

4917-es út Őr-Terem összekötő út 7+700 8+955 1255 m Kántorjánosi

4901-es út Téglás-Balkány összekötő út 11+660 17+815 6155 m Geszteréd, Balkány