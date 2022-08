Dr. Hanusi Péter polgármester számolt be az elért eredményekről, kiemelve, hogy szívből örül az önkormányzat sikerei mellett a helyi vállalatok fejlődésének is. Az elmúlt egy évben számos új üzlet, vendéglátóegység nyílt Szatmár fővárosában, a helyi vállalatok is bővítettek, illetve a közelmúltban egy új üzemet is átadására is sor került. Az együttműködés azonban ennél jóval szélesebb körű. A Nyíregyházi Egyetem kihelyezett képzéseinek elindítása előtt egyeztettek a mátészalkai gazdasági élet szereplőivel, és az ő igényeiket figyelembe véve kezdődik el szeptembertől Mátészalkán a felsőfokú képzés.

Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt Kovács Sándor egyéni országgyűlési képviselő úr is, aki a kormányzati elképzelésekről nyújtott tájékoztatást. Kifejezte, hogy milen öröm számára, hogy a város vezetése és a helyi vállalkozások között kitűnő kapcsolat alakult ki.

Az esemény háziasszonya, Dr. Juhászné dr. Kicsák Marianna alpolgármester, a kulturális élet újdonságairól informálta a jelenlévőket. A helyi vállalkozások jellemzően nem csupán az adók megfizetésével járulnak hozzá Mátészalka fejlődéséhez, de szívesen támogatják a helyi jótékonysági akciókat és a kulturális életet is.