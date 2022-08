Öt ország 25 fiatalja képviselte magát Nyíregyházán Olaszországból, Törökországból, Romániából, Észak-Macedóniából és természetesen Magyarországról.

A nyolcnapos esemény témája elég teret hagyott a szervezőknek arra, hogy a feladatok színesek és változatosak legyenek: a napokat „energizerekkel” indítottuk, ez kellően megmozgatta a testünk a nap hátralevő részeihez; az úgynevezett Oxford Model, ami egy tárgyaláshoz hasonló gyakorlat, meglepően bonyolultnak bizonyult, de nagy hangsúlyt fektettek a „soft és hard skillek” elsajátítására is, ami nem csak egy Erasmus+ cserén fontos, de a jövőbeli munkáinkban is jól jöhet, hiszen a csapatmunkában való részvételt, tiszteletet és felelősségtudatot fejlesztettük a napok alatt. Ellátogattunk egy helyi templomtúra révén az evangélikus, a református, a görög- és római katolikus templomokba, ahol az épületek történetét ismerhettük meg első kézből, valamint a felekezetek sajátosságairól, ismertetőjegyeiről informáltak minket. Legizgalmasabb programunk pedig a „city rally” volt, a kvíz kérdések még a helyieknek is fejtörést okozott, minket jól megmozgatott, külföldi vendégeink pedig mélységében is megismerhették a várost és annak történetét, kultúráját.

Szabad óráinkban Nyíregyházát fedeztük fel: éttermek, teraszok, illetve egy délelőtt szabadprogram volt, ekkor Sóstóra látogattunk: az állatkertben és a tavon vízibiciklizve élveztük a jó időt.

A hét alatt számos új információt ismertünk meg a különböző vallásokról, az egészen elterjedttől a manapság már nem is gyakorolt hitekig, ez a tudás pedig még toleránsabbá és kíváncsivá tett és tesz majd minket a mindennapokban.

- Mustárház -