A napokban köszöntünk el örökre egy nagyon jó baráttól, kollégától, Szántó Sándortól, aki egy életen át a színpad elkötelezettje, négy évtizeden át a város Mikulása volt. Szenvedélyével a közösséget szolgálta – kezdte megemlékezését az egykori játszótársak nevében dr. Kührner Éva.

Még „kölyökként” terelte az élet a József Attila Művelődési Ház frissen szerveződött műkedvelő társulatához, majd az 1960-ban megújult Móricz Zsigmond Színház műszaki munkatársa, színpadmestere lett. 1962-től négy évtizeden át biztosította kollégáival a technikai hátteret az előadásokhoz. Később gondnokként is azon dolgozott, hogy a mi kis színházunkban jól érezze magát színész és néző egyaránt.

A színház szürke eminenciása, műkedvelő színjátszóként viszont főszereplővé vált. Kiváló képességeivel alakított professzort, módos gazdát, mesebeli királyt szórakoztatott kicsiket és nagyokat egyaránt. Komikus vénájával sokszor nevettette meg a vele együtt színpadra lépő kollégákat is. Ha kellett díszletet és kellékeket készített. Számos előadás az ő rendezésében került a nézők elé. Az élete volt a színház! Összetartott, irányított színjátszócsoportokat, a Bessenyei Színkört, majd az ezredforduló után a Tiszalöki Színkört.

A színpad iránt elkötelezett társaival bejárták Szabolcsot, de akár a környező megyék legkisebb településeit is, ahova korábban „igazi” színház sohasem jutott el. Missziót teljesítettek! Játszottak fűtetlen művelődési házakban, vagy a falu főterén felépített díszletek között, ahogy a helyzet megkívánta. Eljutottak az ország távolabbi vidékeire is, Szekszárdtól Szentendréig. Részesei voltak az egyik első „Visegrádi Palotajátékok”-nak. Mindezt szívből, szeretettel művelték, motivációjuk nem az anyagi haszonszerzés volt, viszont közben ők is gazdagodtak számos élménnyel.

Sanyi remek, önzetlen barát volt, az elsők között volt, amikor segíteni kellett. Szenvedélyesen gyűjtötte a megye színháztörténeti relikviáit, írott dokumentumait, melyeket néhány éve a Megyei Levéltárnak adományozott. Értékes gyűjteménye kiapadhatatlan forrása lett a múlt kutatóinak.

Közel fél évszázados barátságunk mély volt és örök. Halálával magával vitte az ifjúságom egy gyönyörű fejezetét és a Bessenyei Színkör csodálatos világát is. Nyugodjon békében! – zárta gondolatait dr. Kührner Éva.