Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke arról számolt be, az energia- és klímaválságot nem a fakivágás megkönnyítésével kell megoldani, helyette zöld megoldásokra van szükség. Vissza kell vonni a rendeletet, melynek érdekében az Alkotmánybírósághoz fordultunk, és egy petíciót is indítottunk, amit már mintegy 30 ezren írtak alá. A zöld fordulat részeként le kell állítani a Paks2 beruházást, országos szigetelési program elindítására van szükség, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is sok ingatlant kellene szigetelni. Engedélyezni kell a szélenergiát, továbbá klímabérletet is bevezetnénk. Ennek értelmében egyetlen bérlet vásárlásával minden közösségi közlekedési eszközt használhatnának az emberek.