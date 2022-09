A Honvédelmi Sportszövetség általános alelnöke előrevetítette, az újfehértói önkormányzattal közösen szeretnék egy buszmegálló kialakításával javítani a központ elérhetőségét.

– Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája – élt egy Szent-Györgyi Alberttől vett idézettel dr. Nébald György, hangsúlyozva a honvédelmi nevelés és szellemiség fontosságát. Hozzátette, a Honvédelmi Sportszövetség különféle pályázatok kiírásával segíti a tagszervezeteit, támogatja a honvédelmi és sportnapok megszervezését, egyedi esetekben finanszírozza az utazási költségeket. Kiemelte, a sport és a honvédelem közt van egy kapocs, ez pedig a fegyelem.

– Fegyelem nélkül nincs sport, és nincs honvédelem – nyomatékosított az előadó. A sportszövetség nyári táborokat is szervez, köztük ejtőernyős, búvár és repülős táborokat is. Dr. Nébald György egy személyes élményt is megosztott az újfehértói hallgatósággal: az egyik ilyen tábor meglátogatásakor meglepődött azon, hogy a 12-13 esztendős fiatalok már a tábor harmadik napján egyedül végeztek ejtőernyős ugrásokat egy kisrepülőgépből.

A Honvédelmi Sportszövetség segíti a Honvéd Kadét Program működését is, a közel 120 kadétiskola szinte mindegyikével szoros kapcsolatban áll.

– A Honvédelmi Sportszövetség egyrészről szabadidős, aktív gyakorlati tevékenységekkel kiegészíti a honvédelmi oktatás és nevelés iskolarendszerű képzését, másrészről a felnőttek számára lehetőséget biztosít a honvédelem szempontjából értékes képességeik, ismereteik és fizikai felkészültségük fejlesztésére – zárta újfehértói előadását a szervezet általános alelnöke, dr. Nébald György.