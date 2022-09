– Akárhová megyünk, bármit is csinálunk, minden a fogyasztásra ösztönöz minket. Ha szerencsénk van, megússzuk vásárlás nélkül, de a tapasztalat azt mutatja, hogy egy-két órán belül bekerül néhány ruhadarab a virtuális kosarunkba, két nap múlva pedig csenget a futár, és ismét gyarapodik a gardróbunk. Jobb esetben ezeket a ruhákat hordani fogjuk, de tegyük a szívünkre a kezünket: szükségünk is van az újabb és újabb darabokra? – szögezte a kérdést az I. Nyíregyházi Női Expo és Konferencia közönségének Piszár Tünde stíluskommunikátor, személyi stylist, aki a takarékos gardróbról tartott előadást.

Felpörgött a ruhaipar

– A fast fashion óriásai – a Zara és a H&M – január és április között, tehát mindössze négy hónap alatt 11 ezer új fazont dobtak piacra, mindeközben a Shein még nagyobb sebességre kapcsolva ugyanezen időszak alatt közel 315 ezret. Tizenöt év alatt megduplázódott a ruházati termékek gyártása, ugyanakkor az elmúlt másfél évtizedben 40 százalékkal csökkent a viselés idő – ismertette a megdöbbentő adatokat az előadó, aki gyors felmérést végzett a nézőtéren ülők körében. Kiderült, hogy a legtöbben évekig viselünk egy-egy darabot, ezalatt több tucatszor is felvesszük, ám vannak ruháink, amiket egyszer sem hordtunk, mióta megvásároltuk, sőt, olyanok is, amiket érzelmi okokból évtizedekig tárolunk a szekrényben anélkül, hogy magunkra húznánk. Piszár Tünde elárulta: a magyarok átlagosan 5-6 alkalommal viselnek egy ruhadarabot. Rengeteg hulladékot termel a ruhaipar, s hogy ez megváltozzon, 75 százalékkal csökkentenünk kellene a vásárlásainkat, ehhez azonban tudatosságra van szükség.

– A fenntartható gardróbhoz néhány dolgot kell szem előtt tartanunk: fontos, hogy a ruháink 70 százalékát az életvitelünk határozza meg, hogy tisztában legyünk a testalkatunkkal, a színtípusunkkal, a stílusunkkal, és viseljünk hozzánk illő darabokat. S hogy miként lesz tudatosból takarékos gardrób? Nyolc szempontot kell szem előtt tartani. Tervezzétek meg a költéseteket és ne lépjétek túl azokat, mérlegeljetek a vásárlások előtt, ha valamire nincs szükségetek, hagyjátok ott. Vegyetek minőségi termékeket, melyek hosszú ideig kiszolgálnak titeket, és szerezzetek be egymással kombinálható alapdarabokat. Figyeljetek a stílusotokra, csak olyat vásároljatok, amit viselni is fogtok. Rendezzétek szettekbe a ruháitokat, úgy tegyétek be a szekrénybe, ez felgyorsítja a reggeli készülődést. Legyetek kreatívak: ha szeretnétek divatosan öltözködni, de nem akartok új ruhákat venni, válasszatok olyan kiegészítőket, amik feldobják a legegyszerűbb ruhákat is. És ami nagyon fontos, a felesleges dolgokat ne dobjátok ki, inkább ajándékozzátok, adományozzátok el.



CsA