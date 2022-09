Az Országgyűlés még 2018-ban nyilvánította szeptember 17-ét, Nagyatádi Szabó István egykori földművelésügyi miniszter születésnapját a Földművesek Emléknapjává. Az országos szintű megemlékezésnek először adott otthont gyümölcstermesztő térség, ezúttal Tuzsér volt a rendezvény helyszíne.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ránk esett a választás, s hogy itt lehet az idei megemlékezés. Ez nagyban köszönhető annak, hogy a tuzséri almának és az itteni gyümölcstermesztésnek, a földműveseink, gazdálkodóink munkájának országos az elismertsége, híre, gondolok itt a 2018-ban nemzeti, 2021-ben pedig uniós oltalmat kapott tuzséri almára – mondta a helyi általános iskolában megrendezett megemlékezésen Ferkovics Tibor. Tuzsér polgármestere kiemelte, a településen háromszáz éves hagyománya van az almatermesztésnek, melyet még a Lónyay család honosított meg.

Fotós: Gazdag Mihaly

Az emlékező ünnepségre meghívást kapott Feldman Zsolt, az Agárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára is. Szerinte ebben a nehéz időszakban is megmutatkozott, hogy a hazai földművesek, az agrárium szereplői milyen fontos pillérei a nemzetgazdaságnak, hiszen munkájukkal a koronavírus járvány alatt is biztosították hazánk folyamatos élelmiszer-ellátását, amiért nem csak ma, hanem az év minden napján jár a köszönet. Az államtitkár hozzátette, a magyar kormány az aszály okozta gondokon is próbál enyhíteni, bevezették a hitelmoratóriumot, támogatják az állattenyésztőket.

Fotós: Gazdag Mihaly

Az Arany-Korona Alapítvány, az agrártárca és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett megemlékezésen jelen volt Rácz Imre, a kamara megyei elnöke is, aki szerint a földművesek, a gazdálkodók nélkül nem beszélhetnénk élelmiszer-ellátásról, hiszen nem lenne, aki megműveli a földet, megtermeszti a különféle zöldségeket és gyümölcsöket, learatja a kenyeret adó búzát.

– A mezőgazdaságban élők sok mindennek ki vannak szolgáltatva, többek közt az időjárásnak, mert ami lehet, hogy jó a szárazföldi növénytermesztőknek, az nem biztos, hogy jó az almásgazdáknak – fogalmazott Rácz Imre.

A megyei közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre köszöntőjében kiemelte, a gazdák a Covid alatt nem mehettek home office-ba, muszáj volt kimenniük a földre, a gyümölcsösbe azért, hogy a magyar családoknak legyen mit az asztalra tenniük.

Fotós: Gazdag Mihaly

A megemlékezésen elhangzott: a magyar földművesek mindig, minden körülmények között helytálltak a múltban éppúgy, mint a jelenben. Háborúk idején, vagy természeti csapásokkal sújtott időszakokban éppúgy, mint a pandémia alatt. Tették a dolgukat azért, hogy mindannyiunk számára megtermeljék az élelmiszert.