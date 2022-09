1982. szeptember 11., szombat

A friss vér javítja a sóstói vadmacskák életműködését

Hosszú ősz ígérkezik, mondják az idősebbek, mert újból virágzik az aranyeső. Jobb azonban idejében várni a telet - vélik a sóstói vadasparkban, és már a napokban hozzáláttak az állatok felhizlalásához. A tél mindig komoly erőpróbát jelent állatnak is, embernek is, hiszen itt az állatok a szabadban elhelyezett ketreceikben, karámaikban vészelik át a hideg napokat. Most már töményebb, kalóriadúsabb fogásokat adnak az állatoknak. Az őzeket viseli meg a leginkább a rossz idő, a dámszarvasok szervezete viszont a legtökéletesebben tud alkalmazkodni az időjárás viszontagságaihoz.

A Kárpátokból származó Zsuzsi és Magdi medvék itt csak felületes téli álmot alusznak, minden nap kinéznek a mézeskenyér-adagjukért. Az őzek, szarvasok, muflonok, vaddisznók igazán nem panaszkodhatnak, vitamindús keveréket fogyaszthatnak tengeriből, árpából és zabból. A Kemecsei Állami Gazdaság hulló almát küldött, ebben igen sok az állatok számára értékes anyag. Sárgarépából is többet kapnak, mint általában megszokták. A négy vadmacska naponta elpusztít egy tengerimalacot, a friss vér javítja életműködésüket.

Az első parkolóórák Nyíregyházán

Parkolóórákat szerelnek fel Nyíregyháza belvárosában szeptember második felében. Az elsőket különösen nagy forgalmú és jelenleg az egész napos parkolások miatt állandóan zsúfolt két szakaszra helyezik ki: a Rákóczi utca elejére az OTP-nél, és a Nyírfa Áruház előtti osztott pályás kiskörútszakaszra. Itt egyúttal rendezik a forgalmat, megszűnik a megállási lehetőség a középső sávokban, mivel a technika háza előtti újabb szakasz átadásával a körútrészt bekapcsolják a forgalomba.

A parkolásért negyedóránként egy forintot kell majd fizetni, az automata 1 és 5 foritosokat fogad el, összesen nyolc forint értékben, tehát a maximális parkolási idő két óra. Az érme vagy érmék bedobása után egyszeri felhúzással beáll az előre kifizetett parkolási idő, ezt lejárásig folyamatosan piros és fehér mező mutatja az óra számlapján.

A közterület-fenntartó vállat a Budapesten és néhány más városban, például Debrecenben bevált NSZK-gyártmányú típust vásárolta meg. Az első száz már megérkezett, tart az ellenőrzésük. Az említett két útszakaszra kilencvenet helyeznek ki, a többi tartalék. A műszaki szakemberek elmondták, hogy a korábbi tapasztalatok alapján - főként rongálások miatt - ezen a típuson már sok célszerű változtatást hajtottak végre. Kioldószerkezete révén nem lehet erőszakosan túlhúzni, tehát mérésre alkalmatlanná tenni. Tízperces tartalékidőt is mutat az ún. türelmi skála, ezzel sok vitának veszik elejét, ami korábban gyakori volt az „éppen lejáró” óráknál.

A parkolóórák ütésbiztosak, kialakításuk révén eleve védettek. A készülékeket naponta ürítik, így 40-50 forintnál általában nem tartalmaznak majd többet. Az órával felszerelt parkolóhelyeket napközben rendszeresen ellenőrzik, aki nem fizet, attól az egyórai díjtétel tízszeresét kérik.