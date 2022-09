A nyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Kovács Ferenc polgármester is, aki röviden bemutatta Nyíregyházát. Először örömét fejezte ki, hogy a jogászok Nyíregyházát választották helyszínül, hiszen a város vezetésének célja a konferencia-turizmus fejlesztése. Szólt a sóstói szállodákról is. Utalt arra, Hunguest Hotel az élményfürdővel és a gyógyászati kezelővel, a Pangea Hotel pedig Európa egyik legszínvonalasabb állatparkjával van szoros kapcsolatban. A felsorolásból természetesen nem maradhatott ki a múzeumfalu, a belvárosi kulturális negyed és a görögkatolikus egyház történeti múzeuma sem.

– A városban élő emberek szeretnek szórakozni, mulatni és vendégeket fogadni. Ha most nem is jut idejük a tanácskozás mellett mindent megtekinteni, érdemes visszajönni, Nyíregyháza mindenkit szeretettel vár – tette hozzá befejezésül a település vezetője.

A köszöntők után meg is kezdődött az érdemi munka, a levezető elnöki tisztséget és a zárszó megtartását dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke vállalta el. A résztvevők meghallgathatták dr. Trócsányi Lászlót, aki a hazai és a nemzetközi jogalkotásról tartott előadást. Kiemelte, jelenleg 8 ezer jogszaabály van hatályban hazánkban, ebben vannak törvények, törvény erejű rendeletek, önkormányzati rendeletek. Érdekességként megjegyezte, hogy a legrégebbi, még ma is hatályban lévő rendelet az 1827. évi XII. törvénycikk. Ez azoknak a személyeknek a nevét tartalmazza, akik a tudós társaság fölállitására és a hazai nyelv terjesztésére felajánlásokat tettek. S ezek a nevek azért kerültek törvénybe, hogy az utókor is emlékezzen rájuk.

– Napjaink nemzeti jogalkotását az új kihívások határozzák meg, reagálni kellett a mindennapi helyzetre. Így született meg a KATA-törvény, a hatósági árakról szóló rendelet, az uniós megállapodással kapcsolatos törvényjavaslat pedig most van a parlament előtt. A nemzeti jogalkotásra az jellemző, hogy pár hónapon belül el lehet fogadni, a kormány gyorsan tud a mindenkori helyzetre reagálni – mondta az előadó. – Ezzel szemben teljesen más az Európai Unióban a jogalkotás. Sokkal nehezebben haladnak az ügyek, hiszen eltérőek az álláspontok, a szempontok, nehéz megteremteni az összhangot. Egy-egy törvény elfogadásához legalább egy év kell, de két-három évig is eltarthat egy folyamat, mire kompromisszum születik.

Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a minőségi ítélkezésről mondta el gondolatait. Utalt arra, hogy fontos az objektív és a szubjektív tartalom, vagyis a jogszabályok betartása és az empatikus jogértelmezés. Ugyanakkor sajnálaton nem alapulhat az ítélkezés, de nem lehet szó önkényes jogértelmezésről sem.

– A minőségi ítélkezés alapja a józan ész. Meg kell oldani józan ésszel az ügyeket, s azokhoz kell keresni a jogszabályt. Ha fordítva történik, az tragédia – hangsúlyozta az OBH elnöke. – Gyakran szóba kerül a közérthetőség kérdése is, vagyis az emberek mennyire értik meg a bírósági határozatokat. Ebben a kérdésben az arany középutat tartom fontosnak. Ahogy az orvosi zárójelentésben is vannak szakszavak, úgy a bírósági indoklásokban is lehetnek.

A csütörtöki plenáris ülés utolsó előadásaként dr. Bogdán Tibor, a gazdasági regulációért felelős kormánybiztos ismertette a jogi versenyképesség aktuális kérdéseit.

A jogászok vándorgyűlése pénteken szekcióülésekkel folytatódik, szó lesz többek között a házassági vagyonjog időszerű kérdéseiről, a pénzmosás elleni küzdelemről, az osztatlan közös tulajdon felszámolásáról, a közigazgatás perelhetőségéről is.