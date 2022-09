A hamelni patkányfogó (a monda címe) újjászületésének lehetnek tanúi Mátészalka város és a környékének lakói egy helyi férfi személyében. A misztikus történet arról szól, hogy a súlyos betegségeket, járványokat terjesztő rágcsálók nagyon elszaporodtak Hameln német városban 1284-ben. Egy rejtélyes idegen felajánlotta a városlakóknak a kiirtásukat jókora fizetségért. Bűvös sípjával a közeli folyóba csalta a kártevőket, és a város így patkánymentes lett. Pénzt azonban a hálátlan polgárok nem adtak az idegennek. Ő ezt úgy bosszulta meg, hogy az említett hangszerével 130 gyermeket elcsalt a hegyek közé, akik soha nem tértek vissza a városba. A gyermekeket nem bántotta. Ahova elvitte őket, ott letelepedtek. Ezzel magyarázzák egyesek a szászok megjelenését például Erdély déli részén, vagy Európa más területein. Pénzes László, alias Pengő mátészalkai lakos is sikeresen irtja ezeket a rendkívül szapora és igen kártékony állatokat. Személyében tehát újjászületett a hamelni „szakember”, de neki nem kell a bűvös síp. Módszere mégis igen eredményes. Jól tudja, hogy a kártékony patkányok meglehetősen intelligens állatok, elkerülik a csapdákat, mérgeket. A mérgek pedig nem is elég hatékonyak, ellenben más haszonállatokra rendkívül veszélyesek, ártalmasak a környezetre is. A lehető legeredményesebbek a vadászgörények és az erre a célra kitenyésztett kutyák. Ezért László „asszisztenseivel”, a remekül betanított vadászgörényekkel dolgozik. László amúgy sokoldalúan képzett ember. Vadász, vadtenyésztővizsgával rendelkezik. Az ornitológiában jártas solymász.



Természetesen otthonos a kinológiában is. Ahol patkányinvázió van, és igényt tartanak munkájára, szívesen segít.



- Egy környezetvédő -



Pénzes László

FOTÓ: km-archívum