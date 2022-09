Háromhetes szakmai gyakorlaton vettek részt Lengyelországban a közelmúltban a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum diákjai és kísérő tanárai. Az informatika ágazaton tanuló tizenhárom fiatal az Erasmus+ program keretében vehetett részt a tapasztalatcserén. Az Európai Unió által támogatott rövid távú mobilitási programok célja, hogy a diákok bővítsék a szakmai ismereteiket, erősödjön a tanulás iránti motivációjuk, fejlődjön a vállalkozói készségük és az idegennyelvi kommunikációs készségük.

– A technikumi tanulók az általuk választott szakiránynak megfelelő szakmai feladatokat végeztek, így többek között számítógépek beállításával, javításával, programozással, weboldal szerkesztésével foglalkoztak – tájékoztatta szerkesztőségünket Kövesligetiné Bíró Zsuzsanna, a program koordinátora. – Munkájukkal az ukrajnai menekülteket is segítették, hiszen a helyiek által felajánlott használt számítógépek átvizsgálásába, feljavításába is bekapcsolódtak. A kint tartózkodásuk során angol nyelven tudtak kommunikálni. A szakmai programok mellett az Open Café rendezvényeit is látogatták. Itt nem csak a helyiekkel, hanem az ott élő és ott tartózkodó külföldiekkel vitattak meg különböző aktuális társadalmi témákat, mint például a siker vagy a diszkrimináció. A fogadó cég által szervezett szabadidős és kulturális programok nyelve is az angol volt.

A pályázati támogatás feltétele volt, hogy a résztvevők munkanaplót vezessenek az elvégzett feladatokról, itthon pedig a program népszerűsítése mellett egy angol-magyar szakmai szószedetet kell összeállítaniuk, mely az informatika ágazatban tanulók szakmai idegennyelv tudását segíti. A mobilitás pozitív tapasztalatának köszönhetően októbertől iskolánkban is szervezünk az Open Café-hoz hasonló, angol kommunikációs készségeket fejlesztő kötetlen foglalkozásokat, melyre életkortól függetlenül mindenkit szívesen várunk – tette hozzá Kövesligetiné Bíró Zsuzsanna.