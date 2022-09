Szeptember elejéig több mint 900 ezer menekült érkezett Ukrajnából hazánkba, a február 24-én kirobbant orosz–ukrán háború pedig jelentős változásokat hozott a magyar–ukrán határszakaszon, ami a vámhatósági feladatokat is átalakította.

– Megváltozott a határátlépési szándékkal jelentkező ügyfelek összetétele, megnőtt a háború elől menekülők száma, akik elsősorban nők és gyerekek voltak. Emiatt a személy- és a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban a NAV-nak is új kihívásokkal, feladatokkal kellett szembenéznie.

Könnyített vámellenőrzés

A forgalomnövekedés nemcsak az erőforrások újrarendezése miatt jelentett kihívást, hanem a vámellenőrzést végző állomány pszichikai leterheltsége is új körülményt jelentett, hiszen a többnyire családos, kisgyermekes pénzügyőrök is könnyen átérezték a menekültek helyzetét – mondta lapunknak Simon-Fodor Henriett, akit a vámellenőrzés tapasztalatairól és a változásokról kérdeztünk.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense kifejtette: a menekültek beléptetésekor a vámellenőrzésnek minden alkalommal egyszerre kellett gyorsnak, hatékonynak és jogszerűnek lennie.

– Az Ukrajna területéről érkező menekültek vámellen­őrzése könnyített formában történik, s elsődlegesen Magyarország és a magyar állampolgárok védelme érdekében az azok biztonságát veszélyeztető áruk kiszűrésére irányul: tiltó-korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó áruk, így különösen a fegyverek, lőszerek, robbanószerek, közbiztonságra veszélyes tárgyak – sorolta a sajtóreferens. A menekültek magukkal hozott személyes tárgyaik és útipoggyászuk mentesülhetnek a vám- és egyúttal az áfafizetési kötelezettség alól akkor, ha a személyi poggyászban lévő áruk értéke nem haladja meg a 300 eurót, valamint ha a lakóhelyüket harmadik országból az EU-ba áthelyező természetes személyekhez tartozó személyes vagyontárgyak.

– A kialakult helyzetben a vámmentességi jogcím alkalmazásának indokoltsága kivételes politikai körülménynek minősül, így nem kell vizsgálni például a birtokban tartás időtartamát, a felhasználási célt, a szokásos lakóhely megszűnését, emellett a mentesség kiterjedhet a foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt cikkekre is – folytatta a könnyítésre vonatkozó szabályok ismertetését Simon-Fodor Henriett, s hozzátette: a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vám-árunyilatkozat szóban tehető meg. További könnyítés – folytatta –, hogy a menekültek kedvtelésből tartott állatainak beléptetése a kormányhivatallal együttműködve egyszerűsödött, egy regisztrációs lap kitöltésével engedélyezett az állat behozatala.

Összefogtak a menekültekért

Emellett gondoskodni kellett a határponton esetlegesen várakozni kényszerülő menekültek elhelyezéséről, ellátásáról. A NAV minden támogatást megadott ahhoz, hogy a segítséget nyújtó szervezetek, magánszemélyek adományai a lehető leggördülékenyebben jussanak el a címzettekhez.

– Munkatársaink is összefogtak a menekültekért, szervezeti szinten a több millió forintos felajánlásból élelmiszereket, tisztálkodási eszközöket tartalmazó gyorssegélycsomagokat állítottak össze. Ezenfelül a NAV dolgozói folyamatosan gyűjtötték a tárgyi felajánlásokat, így a játékok, a ruhák és a tartós élelmiszerek gond nélkül megérkeztek a segélypontokra – mondta.

A határpontokon játszósarkokat alakítottak ki, ami igen népszerű volt a gyermekek körében. Az eszközök most is megvannak, s amennyiben úgy alakul az élet, hogy újabb nagyobb menekülthullám érkezik hazánkba, a legkisebbeknek ismét berendezhetik a gyermeksarkot.

Humanitárius vonal

– Kilépő irányban megjelentek a segélyszállítmányok, melyek gyors, lehetőség szerint soron kívüli kiléptetését szintén biztosítani kellett. Február 24. és augusztus 18. között az ukrán–magyar határszakaszon összesen 7420 segélyszállítmány lépett ki. A kiléptetés elősegítésére március 11-én létrehozták az úgynevezett humanitárius vonalat, melyen keresztül a segélyszállítmányt kivinni szándékozók előzetesen érdeklődhetnek a kiléptetéshez szükséges feltételekről – mondta a sajtóreferens, megjegyezve: eddig csaknem 200 megkeresés érkezett ezzel kapcsolatban.

A gördülékeny ügyintézéshez a NAV folyamatosan egyeztetett a humanitárius szervezetekkel és a társhatóságokkal, valamint megteremtette a feltételeit a segélyszállítmányok előzetes bejelentésének is, mely még gördülékenyebbé, gyorsabbá tette ezeknek a szállítmányoknak a kiléptetését.

– Az Európai Unió és Ukrajna, valamint az Európai Unió és Moldova közötti közúti árufuvarozási egyezmények értelmében az ukrán és a moldáv fuvarozók által végzett loco és tranzitfuvarozások engedélymentesen végezhetők, ideértve a honos ország érintése nélküli tranzitot is. Ebből eredően az említett fuvarfeladatok mentesek a BiReg regisztrációs kötelezettség alól is – említette.

