Jövő héttől már a lakosság számára is elérhetővé válik az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcina a kórházi oltópontokon – közölték a koronavirus.gov.hu oldalon. Az oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt, eddig 109 ezer adag érkezett belőle hazánkba.

– Az eredeti vuhani vírustörzs és az omikron BA.1 alvariáns ellen is hatásos oltóanyagot azoknak érdemes felvenniük, akik valamilyen kockázati csoportba tartoznak vagy daganatterápián estek át. Akik még nem estek át a fertőzésen az idén, a 80 év felettieknek, krónikus betegségben szenvedőknek, a cukorbetegeknek, a magas vérnyomással és szív-és érrendszeri betegségekkel élőknek, akinek keringési problémája van vagy jelentős túlsúllyal küzd. A légúti allergia, a dohányzás is rizikót jelent – sorolta a szövődményekre hajlamos csoportokat dr. Takács Anikó. Hozzátette, az egészséges és már oltott felnőtteknek nincs feltétlenül szükségük az új variáns elleni oltóanyagra, de ha 4 hónapnál régebben kapták az utolsót, ők is kérhetik – jegyezte meg a nyírteleki háziorvos. Megtudtuk, praxisában naponta diagnosztizál 2-3 omikronnal fertőzött pácienst.

– Ahogyan elkezdődött az iskola, úgy jöttek a megbetegedések sorra, gyerekek és felnőttek egyaránt tüsszögnek, köhögnek, az új variáns gyorsan terjed és szaporodik, az eredti törzshöz képest rövidebb, mindössze 1-2 nap a lappangási ideje, és akár egy nap elteltével kimutatható a szervezetben a kórokozó. A tünetek sokkal enyhébbek, mint az előző hullámokban tomboló variánsoknál, az oltottak náthával, hőemelkedéssel átvészelik az 5-6 napig tartó betegséget – mondta el dr. Takács Anikó, s hozzáfűzte: a gyerekek körében, iskolai közösségekben, zárt rendezvényeken továbbra is terjedni fog a koronavírus- fertőzés, nagyobb sebességgel, szerencsénkre „megszelídülve”, s nem okozva akkora tömeges, súlyos megbetegedést, mint az előző hullámokban. – A szakértők azt mondják: a vírus rájött arra, hogyha elpusztítja az áldozatát, a szaporodása is veszélybe kerül, maga a vírus is elpusztul, ezért a korábbinál enyhébb jeleket és szövődményeket idéz elő, így jellemzően a felső légutakon okoz gyulladást, nem húzódik le a tüdőre. Ez néhány virológus szakértő véleménye, amely egy következő járványhullám esetén másként is alakulhat – emelte ki a háziorvos.

Rusvai Miklós víruskutató a napokban lapcsoportunknak arról is beszélt, miként változtathatók a vakcinák annak érdekében, hogy megfeleljenek az újabb és újabb vírusvariánsoknak? – A Pfizer és Moderna vakcinának csak egy komponense van, ami a hatásukat biztosítja, és amikor új variáns jelenik meg, tulajdonképpen csak ezt az egy komponenst kell megváltoztatni. Ez a komponens az úgynevezett mRNS, azaz a messenger RNS, ami a koronavírusnak a tüskefehérje kódját tartalmazza. Mivel a koronavírus ezt a tüskefehérje nevű részét változtatja gyorsan, és ez az, ami ellen a védő ellenanyagok képződnek, a fehérje kódja segíti, hogy mindig az új és új variánsok elleni ellenanyagok képződjenek a szervezetben – emelte ki a víruskutató.

Időpontfoglalás nélkül péntekenként

A kórházi oltóponton időpontfoglalással, illetve a pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül kérhető az új variáns elleni vakcina, amit először az egészségügyi dolgozók kaphatnak meg. Továbbra is mindenkinek ajánlott az alapimmunizáláshoz az első és második megerősítő oltás, emelték ki a koronavirus.gov.hu oldalon, ahol azt is közölték: Magyarország összesen 9,5 millió adag Pfizert rendelt az omikron miatt indított uniós beszerzésben. Ebből idén az 3 millió adag, 2023-ban pedig 6,5 millió adag Pfizer oltóanyag érkezhet hazánkba. A legutóbbi adatok alapján a beoltottak száma 6 417 307 fő, 61 százalékuk vette fel eddig a harmadik megerősítő oltást, és 338 ezren a negyediket.



KO