– Szükségük van a kikapcsolódásra, hogy kitörhessenek a hétköznapok mókuskerekéből, és erre kiváló helyszín a Nyíregyházi Állatpark. Több mint 5 ezer állat, kontinenseket részletesen bemutató helyszínek várják az érdeklődőket. A legfontosabb cél az, hogy a rekreáció, kikapcsolódás jegyében a dolgozók együtt legyenek a családjaikkal, és maradandó élményeket szerezzenek szeretteik körében – hangsúlyozta dr. Vinnai Győző.

Több erőre van szükség

Fülöp Attila beszédében arról számolt be, mindenki tudja, mekkora bizonytalanság van most a világban.

– Ilyenkor még nagyobb erőre, kitartásra van szükség. Nem szabad megfeledkeznünk a szociális és egészségügyi ágazat dolgozóiról, akik az elmúlt évek óriási nehézségei alatt minden képzeletet felülmúlóan teljesítettek. A szakma csak akkor lehet sikeres, ha egy közösség ügyet képviseli, és úgy vélem, az itt lévőkre maradéktalanul igaz ez az állítás – tudatta az államtitkár, hozzátéve: a kormányzat a jövőben is mindent megtesz az ágazat dolgozóiért.

Nagyszerű lehetőség

Családjával érkezett az állatparkba Takács Rebeka is. A fiatal ápoló férjével és kétéves kisfiával vetette magát a megyeszékhely „dzsungelébe”.

– Régen jártam már itt, így, családostul pedig még nem is volt alkalmunk felfedezni az itteni csodákat. Szinte rá sem ismerni az állatparkra, annyit változott az utolsó látogatásom óta eltelt néhány évben. Nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy kedvezményesen juthatunk belépőjegyhez. Ránk is fért már a kikapcsolódás, hiszen a munka és a gyermekneveléssel járó rengeteg feladat engem és a férjemet is megvisel. A kisfiam, Marci az elefántot és a zsiráfot szeretné a leginkább látni, de reméljük, hogy a többi különleges állat is leköti majd a figyelmét – mesélte a fiatal édesanya.