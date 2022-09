Mindez 78 esztendővel ezelőtt történt, és Nyíregyháza önkormányzata a Jósa András Múzeummal, valamint a Nyíri Honvéd Egyesülettel az idén is megemlékezett a vasútállomáson a szörnyű csapásról, ami a város emblematikus épületeit tette semmivé, 80 ember halálát követelte, és számos sebesültet hagyott maga után.

– A szövetséges légierő 10 óra 45 perckor került a miskolci német lokátor megfigyelőkörzetébe, és amikor a gépek Tiszalök fölött fordultak, az irányból nyilvánvalóvá vált, hogy céljuk nem Miskolc vagy Diósgyőr, hanem Nyíregyháza lesz. A város szirénái 10 óra 50 perckor szólaltak meg, és az első hullám, mintegy 58 gép, már bombázott is. Ezeket a gépeket még megszámolták a megfigyelők, aztán mindenki a pincék, árkok és óvóhelyek felé menekült. A bombaszőnyeget a villanytelepnek szánták, de a korai kioldódás után a bombák lakatlan területre zuhantak. A második hullám a MÁV fűtőházat, a mozdonyfordítót, a mellette lévő sporttelepet és a körülötte lévő házakat találta el, majd teljesen elpusztította a pályaudvart, a vele szemben lévő házakat, három utcát, valamint a Dohánybeváltót. Találatot kapott az állomás mögötti lovassági laktanya több épülete, elpusztult a közraktárak egy része is, A harmadik kötelék bombái szintén lakatlan területre, a várostól 3 kilométerre északnyugatra hullottak – így emlékezett a 78 évvel ezelőtt történtekre dr. Holmár Zoltán történész. Számvetést is tett a pusztítás mértékéről. A városra 730, 250 kilogrammos bomba hullott, ezeken túl pedig 366 tévesztett célt. Összesen 37 férfi, 29 nő és 14 gyermek maradt a lebombázott területen holtan, és több mint hetvenen sebesültek meg, ki könnyebben, ki súlyosabban, köztük nők és gyermekek. A 74,5 millió pengőre becsült anyagi kár nyomán – amelybe a lerombolt Szabolcs Szálloda vesztesége is benne van – 262 család vált hajléktalanná, hallhattuk.

Talán még ma is sokan élnek ebben a városban, akiket közvetve vagy közvetlenül érintett a tragédia. Egyik fotós kollégánk, Sipeki Péter dédszülei, és édesanyjának nagynénje is a bombatalálatok áldozatai lettek, a halálos csapás azt az udvari óvóhelyet találta, amelyet a frontról hazatérő nagyapja ásott a szüleinek és a nővérének, majd visszatért a frontra. A itthon maradottak ide menekültek, esélyük sem volt a túlélésre.

– Ahogy a nyíregyháziak összefogtak, és segítettek a sebesülteknek, a fedél nélkül maradt családoknak a bombatölcsérek eltüntetésében, a házuk helyreállításában, az egy másféle összefogás fontosságára figyelmeztet bennünket, mivel most egy olyan korszak jön el, ami nekünk nyíregyháziaknak is nagyon fontos korszak lesz az életünkben – fogalmazott köszöntőjében a város alpolgármestere, dr. Ulrich Attila, különös és szomorú véletlennek sorozatának nevezve, hogy egy éve a Covid-helyzettel, most pedig egy, a szomszédságunkban zajló háborús konfliktussal kell párhuzamba hozni a bombázás évfordulóját. – Nem árt tanulni az emberiség és a történelem hibáiból, ahogy a hősies tettekből is. Azért is emlékezni kell az itt történtekre, mert napjaink történelmi összefüggéseiben vizsgálva a múltat, az összefogásra, családjaink, a városunk, az országunk védelmére most mindennél nagyobb szükségünk van, és még lesz is – hangsúlyozta az alpolgármester.

Az állomásépület falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzását követően a nyíregyházi Északi Temetőben, a szabolcsi repülők emlékoszlopánál folytatódott a megemlékezés. Tóth Sándor nyugállományú ezredes helytörténész elsősorban azoknak az alakját idézte meg, akik a tehetségüket állították a megyében a repülés szolgálatába. Erdélyi Mihály napkori postamester már 1865-től repülési kísérleteket tett a saját építésű léghajóján, őt követve elsőként építettek repülőt alumíniumból Fischer Ármin, Lichtmann Ignác és Horváth József kisvárdai lakosok. De adott tehetséges repülőmérnököt a hazának Prügy, Nyíregyháza, sőt az első pilóta nélküli gép szabadalmát a Polgáron élő Szilvásy Károlytól lopták el a külföldi ellenérdekeltek. Tóth Sándor több pilóta hősi halottunkról – Tahy Sándorról, Gréser Ferencről – megemlékezett, felvázolva a végső formáját 1929-re elnyerő Nyíregyházi Repülőtér születésének állomásait is. Természetesen nem feledkezett meg Szabolcs büszkeségéről, az űrt meghódító Farkas Bertalanról, valamint a repülés megyei történetét feltáró testvérpárról, a néhai Szmolnik Károlyról és testvéréről, Lajosról sem. – Erőfeszítéseik révén született meg ez az emlékmű 2005-ben, melynek tábláin a felsorolt nevek mögött ott rejtőzik, Szabolcs megy és Nyíregyháza repülőmúltja, és fennen bizonyítja, hogy vannak elhunyt hőseink, élő példaképeink. Őrizzük emléküket! – figyelmeztetett.

MJ