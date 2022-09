Pályaválasztás előtt álló nyíregyházi középiskolásoknak beszélt a magyar haderő fejlesztéséről, a honvédség megváltozott szerepéről dr. Lippai Péter dandártábornok a Kállay Gyűjtemény épületében. A kedd délutáni előadáson a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőségének szárazföldi szemlélője a fiataloknak betekintést nyújtott a katonaság mindennapjaiba, ezáltal is népszerűsítve a katonai életpályát. Dr. Lippai Péter saját magáról elmondta: nős, öt gyermek édesapja, eddig harminchét esztendőt húzott le „angyalbőrben”, az utolsó szovjet vasúti szerelvény 1991-es záhonyi kivonulásánál pedig személyesen is jelen volt.

Válasz a kihívásokra

– A Covid, a tömeges migráció és az orosz-ukrán háború alapjaiban változtatta meg a biztonság fogalmát, ez pedig a honvédség mindennapjaira is befolyással volt. Válaszokat kellett adnunk a kor kihívásaira, ez pedig nem más, mint a honvédelem korábbi rendszerének átstrukturálása és az ehhez kapcsolódó haderőfejlesztés. Jelenleg is zajlik ez a nagy fokú átalakulás, ez a széles körű transzformáció – fogalmazott előadásában a dandártábornok. Mint kiderült, a honvédség kezdi maga mögött hagyni a szovjet technikákat és folyamatosan áll át a nyugatira, ám ez nem megy egyik-napról a másikra, a nyugati harcászati eszközök irányítása, vezérlése ugyanis egy egészen más technológiát igényel. Dr. Lippai Péter példaként az ukrán hadsereget említette, akik a nyugati országoktól kapott haditechnikai eszközöket sok esetben leamortizálják, mert nem a megfelelő technikával irányítják azokat.

Dr. Lippai Péter nyíregyházi fiataloknak tartott előadást a honvédség megváltozott szerepéről

Fotós: Dodó Ferenc

A dandártábornok ezután a megváltozott toborzási követelményekről beszélt, mint mondta, attól, mert valaki nem felel meg egyes fizikai elvárásoknak, még lehet jó katona és szolgálhatja a hazáját.

– Nem mindenki alkalmas mondjuk ejtőernyősnek, de lehet belőle egy jó híradós, informatikus vagy műszakis – hozott gyakorlati példát az előadó. Dr. Lippai Péter hozzátette, szeptember elsejétől emelkedtek a katonai illetmények, így sok hivatásos vagy szerződéses katonának 25-28 százalékkal megemelkedett a bére. A dandártábornok szerint most egy nyolc általánossal rendelkező újonc akár kétszázezer forint fölött is kereshet.

Ahol tudnak, segítenek

– Mára a hadviselés formái, színterei is megváltoztak, új terület a kibertér vagy az űr. Ma már nem csak a földön, a vízen vagy a levegőben csatázhatunk, létrejött a hibrid hadviselés fogalma. A katonák feladatköre is kibővült: ott voltunk a koronavírus első hullámaikor a kórházakban, de ott vagyunk a háború kitörése óta a keleti határainknál is. Segítjük a rendőrök, a határőrök és az egészségügyben dolgozók munkáját – sorolta dr. Lippai Péter, aki kiemelte, mindezek miatt a magyar honvédek társadalmi elismertsége is erősödött. Hozzátette, a haderőfejlesztés során a Magyar Honvédség nemzetközi kapcsolatrendszere is szélesedik, ennek köszönhetően Svájccal, Izraellel vagy éppen Németországgal (a Lynx, vagy más néven „Hiúz” tankok jövőbeni gyártása miatt) is szoros kapcsolatban vannak.