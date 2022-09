Különleges helyszínt választott az idei jogásznapnak a Magyar Jogász Egylet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete. A kállósemjéni Kállay-kúriába várták a szervezet tagjait szeptember 9-én, ugyanis a jogásznap programjain keresztül megelevenedett a magyar történelem.

Először dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin, a megyei szervezet elnöke köszöntötte a vendégeket, majd Belicza László polgármester bemutatta a Kállay-kúriáról híres települést.

Első előadóként prof. dr. Czine Ágnes alkotmánybíró asszony szólt a jelenlévőknek az Aranybulla örökségéről. A résztvevők számára nem volt ismeretlen dr. Czine Ágnes, hiszen számos alkalommal részt vett már a jogász egylet megyei rendezvényein. Mielőtt elkezdte volna a rendhagyó történelemórát, dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin utalt arra, hogy a megyei szervezet nem először emlékezik rendezvényein az elődeinkre. Az államalapítás ezeréves évfordulóján, 2000-ben például Szent István király rendeleteiről és Werbőczy István törvénykönyvéről halllhattak előadást, pár évvel ezelőtt, 2017-ben pedig a Szabolcs községben rendezett foglalkozáson Szent László király törvényei kerültek reflektorfénybe.

Ha a legtöbben meghalljuk az Aranybulla kifejezést, azonnal rávágjuk, hogy II. Endre (II. András) adta ki 1222-ben, s ez valóban így is van.

– II. Andrásról az maradt fenn, hogy megosztó, negatív személyiség, tékozló ember volt, s a bárók fellépésének hatásra adta ki az Aranybullát. Zsoldos Attila könyve azonban más képet fest a magyar uralkodóról. Az új szemlélet szerint nagyon is tudatosan uralkodott, tudatosan adta ki az oklevelét, de a politikája és gazdaságpolitikája is céltudatos emberre vall. Gondoljunk csak bele! 1205-től 1235-ig uralkodott, vagyis harminc éven keresztük volt Magyarország trónján, s ez bizony nagy idő a magyar történelemben. Valamit csak kellett tudnia, hogy ilyen sokáig uralkodott – jelentette ki az előadó. Dr. Czine Ágnes kitért arra is, miért alakulhatott ki negatív kép II. Andrásról.

– Először hadd utaljak Petőfi Sándor Bánk bán című versére, amelyben a következőket írja: „Ügyefogyott király volt az/ a második Endre,/ Papucs alatt szuszogott az/ Isten-teremtette;/ Felesége tartotta az/ Ország gyeplőszárát,/ Őgyelgett is ám a szekér/ Majd tüled, majd hozzád.” A másik irodalmi alkotás, ami II. Endrét negatív személynek állítja be, Katona József Bánk bán című drámája volt. Eltekintve az irodalmi alkotásoktól, az mindenki számára egyértelmű, hogy a II. András által kiadott Aranybulla az első írott alkotmányunk. Legyünk büszkék arra, hogy az angol Magna Charta mindössze hét évvel előzte meg.

Az alkotmánybíró számos szempontból körbejárta az oklevelet, szólt a módosított és kibővített változatairól, végül arra a kérdésre kereste a választ, vajon napjaink törvénykezésében, mindennapi életében mennyire van jelen az Aranybulla.

– Olyan sarkalatos törvényeket fogalmaz meg az Aranybulla, amelyek mindmáig érvényesek. Az oklevélben olvasható például, hogy Szent István király ünnepe augusztus 20. legyen, vagy hogy bírói ítélet nélkül ne lehessen senkit sem letartóztatni. Az is szerepel benne, hogy a királynak panasznapokat kell tartania, s panasznapokkal ma is találkozunk. A túlkapásokról is szó van az Aranybullában, utal továbbá a pártatlanság elvére, s tiltja a hivatalhalmozást is – összegezte az Aranybulla mindmáig érvényes örökségét Dr. Czine Ágnes.