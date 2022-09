Miközben előadásának gondolatmenetét görgette, több olyan kérdést is feltett a nagyrészt középiskolásokból álló közönségének – zsúfolásig meg is töltötték a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ színháztermét –, amelynél telefonon lehetett szavazni, megjelölve a helyesnek gondolt válaszokat. A végeredmények általában annyira megdöbbentőnek bizonyultak, hogy szinte el se nagyon találták a tanulók.

De visszatérve az alapproblémára, ha nő a lakosságszám, az a környezeti terhelést is növeli. Ma már kétszer annyi vizet fogyasztunk, mint korábban, és a felhasznált energiamennyiség háromszorosát égetjük el, miközben 2,5 milliárd ember már most is mindkettőből nélkülözni kénytelen.

Ki tudná, mennyi a hidrológiai James Bond-arány, azaz a felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető édesvíz mennyisége? A Föld vizeinek mindössze 0,007 százaléka. Áder János egy hat literes fazékkal, egy kétdecis vizespohárral, egy féldecis pálinkással és egy pipetta egyetlen cseppjével illusztrálta is az arányokat, majd rátért a víz három drámájára.

– Az első a sok víz drámája, amit azonnal megérthetünk, ha megnézzük az olaszországi Ancona küzdelmét a vízzel, amikor rövid idő alatt 400 milliméter csapadék hullott le, az éves mennyiség fele – magyarázta, s már mutatta is a következőket.

– A pakisztáni árvíz egy hónapja történt, 33 millió embernek kellett elhagynia az otthonát. De ott van Németország 2021-es példája, amikor a víztömeg gátakat szakított át, és gondoljunk a 2013-as budapesti árvízre, amikor 160 centiméterről hirtelen 891 centiméterrel tetőzött a Duna. Nálunk egyébként a rekordárvizekre és a rekordszárazságokra is fel kell készülnünk – magyarázta, képekkel megmutatva azt is, mennyi szemetet, és 500 év alatt lebomló PET-palackot hoznak hozzánk időnként Ukrajnából és Romániából a megáradt folyók.

És már meg is érkeztünk a szennyezett víz drámájához, amely folyókat, tengereket, sőt óceánokat változtat élhetetlenné.

– Harmadik tételünk a kevés víz drámája: tessék megnézni, csak az idei aszálykárt ezer milliárd forintra becsülik, és a kárfelmérésnek még nincs vége. Kukoricaexportra szorulunk, amire eddig nem volt példa – mutatott rá a volt államfő, és nem hagyhatta szó nélkül, hogy hazánkban 120 folyam, tó száradt ki egyetlen nyári szezon alatt, és 50 ezer hektár kapott lángra, tízszerese az elmúlt évekének.

A probléma nagyságát csak tetézi, hogy a kedvezőtlen körülmények egyszerre jelentkeztek Közép-Amerikában, Európában és Közép-Ázsiában, jelezve, hogy különösen nagy a baj. A Pó folyó kiszáradt, leálltak a vízerőművei, a Rajnán lehetetlenné vált az áruszállítás, Szomáliában hetven napos hőhullám pusztított, 4 millió embert taszítva az éhhalálba, amiből 1,5 millió gyerek.

– Persze nem nézhetjük a visszafordíthatatlannak látszó folyamatokat tétlenül – kínált megoldási javaslatokat is Áder János, büszkén mutatva fel az elmúlt évek fenntarthatósági rendezvényeit (Víz-világtalálkozók, a Planet Budapest fenntarthatósági expo és világtalálkozó), a tehetséges fiatalok találmányait (hidropóniás zöldségtermesztés, drónos permetezés, különféle víztisztítási és sótalanító berendezések, a műanyagot 6 hét alatt lebontó Poliloop baktériumkoktél, nanotechnológiás gépkocsimosás, élelmiszereket komposztáló), vagy az olyan kiadványokat, mint a Kék bolygó, ami a diákságnak is számos jó gyakorlatot kínál a takarékosságra.

Közben a játékos szavazások alkalmával a tanulók megtudhatták, hogy 7600 liter vízre van szükség egy farmernadrág legyártásához – ne cserélgessük ész nélkül! –, és azt is, ami kimondottan megnyugtató, hogy Amerikával, Kínával és Indiával szemben Magyarország részesedése a létrehozott üvegházhatású gázokból csupán 0,14 százalék, és fejenkénti kibocsátásban az 58. helyen állunk. Ami persze nem jelenti, hogy nem kell majd nekünk is adaptálódnunk, azaz alkalmazkodnunk, a láthatóan egyre romló körülményekhez.