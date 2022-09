A levegő szennyezettsége, a klímaváltozás, az egészséges életmód és a kerékpározás volt a témája annak a rendezvénynek, amelyet Nyíregyháza és Nagykapos önkormányzata közösen rendezett meg szombaton a megyeszékhelyen az Atlétikai Centrumban. Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Együttműködési Csoportosu(ETT) lás projektjének alapvető célja, hogy a fiatalok körében népszerűvé váljon a biciklizés.

Mint Szenti Tibor, a nyíregyházi önkormányzat képviselője köszöntőjében elmondta, eddig is szoros együttműködés volt a határmenti települések között, s ez az elkövetkező években is így lesz, hiszen a jövőnkről van szó: a közlekedés-biztonság és a klímavédelem nagymértékben meghatározza a mindennapi életet az elkövetkező időszakokban is. Utalt arra, hogy jelentős a forgalom Nyíregyházán, hatezer autó van nap mint nap a város útjain, ezért különösen sokat kell foglalkozni a közlekedés-biztonsággal. Fontos a klímapolitika is, a város meg is tesz mindent a környezet védelme érdekében, s a tudatos fejlesztés visszaigazolása, hogy Nyíregyháza az Európa Zöld Városa Díj eredményhirdetésén a napokban a harmadik lett.

Szenti Tibor önkormányzati képviselő köszöntötte a vendégeket



Köszöntötte a vendégeket Gál István, az ETT igazgatója is. Megerősítette, hogy napjainkban igen fontos téma a közlekedés-biztonság és a légszennyezettség. Hangsúlyozta, bár sok az autó Nyíregyházán, de a város immár 60 kilométer hosszúságú kerékpárút-hálózattal rendelkezik, folyamatosan növekszik a biciklisek száma, s ezért nagyobb figyelmet igényelnek..

A köszöntő gondolatok után Rozinka Zsolt Illés, a megyei kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának vezetője tájékoztatta a nagykaposi vendégeket Nyíregyháza levegőjéről. Mint elmondta, a megyeszékhely a harmadik legforgalmasabb város hazánkban Budapest és Debrecen után, a hűvös őszi időjárásban gyakran van szmog, ezért különösen fontos foglalkozni a város levegőjének tisztaságával. A város vezetése már elérte, hogy az ipari cégek és öreg autóbuszok, illetve az avarégetések már nem szennyezik a levegőt, azonban a lakossági fűtés terén van még mit tenni, hiszen az emberek hazánkban mindent elégetnek, ami nem mozog, legyen az ablakkeret vagy éppen műanyag.

A kerékpározás fontosságáról Vinnai Zsolt, a Vinibike Kerékpáros Sportegyesület vezetője mesélt a résztvevőknek. Kiemelte, hogy természetesen nem ülhet mindenki biciklire, de az már túlzás, ahogy használjuk napjainkban az autót. Példaként említette Hollandiát és Skandináviát, ahol a lakosság mellett a politikus is biciklivel megy, de meg is jegyezte: mindettől még nagyon messze van Magyarország. Nyíregyházán is látványosan fejlődik a kerékpározás, de van még hová fejlődni.

A kerékpározásról, a közlekedés-biztonságról elmondta gondolatait Gál istván és Morvai Szabolcs rendőr alezredes is, majd kötelen beszélgetés keretében vitatták meg az elhangzottakat a workshop résztvevői.

KM