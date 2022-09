Mint ismert, augusztus elsejétől változtak a rezsicsökkentés szabályai, a fogyasztási átlagon felül lakossági piaci árat kell fizetni a földgázért és a villamos energiáért a háztartásoknak is. A nyár végére 5,6 százalékkal mérséklődött az áramfogyasztás, az egy évvel korábban mérthez képest, amit a rezsicsökkentési szabályok módosításának hatásával magyaráznak az elemzők.

Úgy vélik, nemcsak az árammal, hanem a fűtéssel is észszerűen fognak gazdálkodni a családok ezután, s igazán a téli szezonban mutatkozik majd meg a tudatos takarékoskodás.

A friss kutatásból kiderül, legnagyobb arányban a családi házban élők, és az átlagosnál nagyobb alapterületű lakások rezsijénél szembesülnek majd a tulajdonosok a költségek emelkedésével, ami havonta több tízezer forint is lehet – írja a Világgazdaság. Kíváncsiak voltunk arra, hogyan gondolkodnak erről megyénkben élő családok, s mit tehetnek, ha nem szeretnének borsos rezsiszámlát fizetni, s adósságot felhalmozni.

Energetikai korszerűsítés

– Családi és baráti körben is azt tapasztalom, hogy az elmúlt pár hónapban foggal-körömmel keresik az emberek a különféle spórolási praktikákat. Persze, mi sem élünk pazarló életmódot, de a tudatosságot nálunk nem az energiaárak drasztikus emelkedése indította el – árulta el lapunknak Kovács-Dénes Anett. A családanya kiemelte, két éve teljeskörűen felújították a házukat, és a renováláskor nagy hangsúlyt fektettek az épület energetikai korszerűsítésére.

– A teljes elektromos és fűtésrendszert cseréltük, ami már önmagában jelentős megtakarítás a jövőben, bár kell egy kis idő, míg megtérül a befektetés. Emellett a ház minden egyes helyiségében energiatakarékos izzókat használunk, és az öreg, pazarló háztartási gépeknek is búcsút intettünk az elmúlt években. Elszánt környezetvédő vagyok, engem ez indított el a spórolás útján, nem pedig az egyre nagyobb méreteket öltő rezsi-pánik – hangsúlyozta az anyuka. Szerinte nemcsak a háztartás berendezéseinek fogyasztásán, hanem azok használatán is múlik, mennyi lesz a rezsiszámla.

– A gyerekeim nagyon hamar megtanulták, hogy ne hagyják égve a villanyt ott, ahol nem tartózkodnak, nem folyatják fölöslegesen a csapot, és a fűtést sem kapcsoljuk be addig, amíg kitárt ablakokkal szellőztetünk. Ezek egyszerű lépések, de úgy vélem, kis odafigyeléssel sokat tehetünk a környezetünkért és a pénztárcánk is meghálálja majd.

Üresen áll a felső szint

Az áramfogyasztásban nem lépjük túl az átlagot, viszont a gázszámla már gondot fog jelenteni, még úgy is, hogy a 130 négyzetméteres családi házunk felső szintjén évek óta letekertük a radiátort. A gyerekek kirepültek, az ingatlan felső szintje lakatlan, a férjemmel kényelmesen elférünk az alsó szinten – mondta el lapunknak Tamási Péterné.

– Nyíregyháza közelében egy kisebb településen élünk, ahol annak idején mindenki nagy családi házat szeretett volna és építtetett is, akkoriban ez volt a jellemző. S valóban nem is kellett szoronganunk a három gyerekkel, volt elég életterünk a családi fészekben, s rezsigondjaink sem voltak. Azt már megbántam, hogy néhány éve a vegyestüzelésű kazánt lecseréltem, mert nem maradt semmilyen alternatív fűtési mód, amire átállhatnánk szükség esetén. Mivel egész nap dolgozunk, napközben letekerjük a fűtést, és meglátjuk, milyen telünk lesz... Az biztos, hogy apróságokkal is javítható a hőérzet lakáson belül, például ha a szobában a leghidegebb falra forgatjuk át a szekrénysort, szabadon hagyjuk a fűtőtesteket és nem szárítunk rajta vizes ruhákat. Előkerültek a régi, édesanyámtól kapott szőnyegek is, amelyeket a padlófelületekre leraktam, mert szintén fokozzák a meleg érzetét – osztott meg néhány praktikus megoldást Tamási Péterné. Azt hozzáfűzte, bármennyire is rúgnak hó elején a rezsiszámlái, kifizeti mind maradéktalanul, hiszen „nincs veszélyesebb csapda az adósságfelhalmozásnál”.

Ha a pulóver már kevés

– Társasházi lakásban élünk kettesben a férjemmel, ahogy előzetesen számolgattunk, sem az áram, sem a víz terén nem lépjük át az átlagfogyasztás határát. Még várjuk az első csekkeket, így nem tudjuk, hogyan alakulnak az októberi rezsiköltségeink. Bízunk benne, hogy nem növekednek jelentősen az ilyen jellegű kiadásaink, mert már az élelmiszerárak emelkedése is érzékenyen érinti a háztartási büdzsét – mondta el lapunknak a nyíregyházi Kozma Tamara. Hozzátette: egyelőre nem spórolnak drasztikusan, ám a korábbi impulzív vásárlásokat az elmúlt hetekben felváltották a jól átgondolt, listás bolti körutak. A fűtési szezon ugyan megkezdődött, azonban egyelőre „nullán áll” a radiátor, azt tervezik, télen is csak akkor tekerik fel a termosztátot, ha a pulóver már kevés. – Van némi tartalékunk, de ahhoz nem szeretnénk hozzányúlni, hiszen bármikor tönkre mehet a mosógép vagy a hűtő, a javítás, csere pedig nem olcsó mulatság. Gond akkor lesz, ha az infláció miatt a félretett pénzünk sem lesz elegendő a hirtelen jött nagyobb kiadásokra.

KM