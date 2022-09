Az idén a vásárosnaményi Hunor Hotel ad otthont az 5. Civil Közösségi Szolgáltató Központok Országos Találkozójának (CIKOT). A háromnapos rendezvényen a megyei központok és az országos civil szervezetek vezetői, képviselői szakmai előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken cserélhetnek tapasztalatot, ismerhetik és vitathatják meg a szférát érintő aktualitásokat.

– Amikor gimnazista voltam, gyakran emlegették a megyét sötét Szabolcsként. Abban, hogy ezt az előítéletet eloszlattuk, óriási szerepük volt a civil közösségeknek – hangsúlyozta a csütörtöki megnyitón Kiss András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ operatív igazgatója. „Együtt maradunk, bármi jön is ki onnan” – idézett a Gladiátor című filmből a Hierotheosz Egyesület főtitkára, s hozzátette: – Egy nehéz időszak kezdetén nagyon fontos, hogy az itt élők tudják, mi továbbra is a közös célokért, a nemzeti identitásunk megtartásáért és megőrzéséért dolgozunk.

Filep Sándor polgármester házigazdaként üdvözölte a CIKOT vendégeit, megjegyezve: Vásárosnamény ott kezdődik, ahol az autópálya véget ér; itt nyílik ki Bereg, Szatmár és Felső-Szabolcs kapuja, amin érdemes belépni, mert itt mindig történik valami.

– A találkozó helyszíne régen dohánybeváltó egység volt, ma azonban egy minden igényt kielégítő hotel étteremmel, wellness-szel és vadászati kiállítással. Ez a megújulás jellemzi a térségünket is: a kormányzat és a képviselők segítségével, a megye vezetésével és irányításával fejlődünk. Bízom benne, hogy a találkozó résztvevői nem először és utoljára járnak Vásárosnaményban, s amikor visszatérnek, maguk is megbizonyosodnak erről a fejlődésről – adott hangot reményének a városvezető.

Harc a kiközösítés ellen

Dr. Tilki Attila – ahogy fogalmazott – csak beugrott egy rövid köszöntőre, ugyanis a választás előtt álló Szarajevóba szólítja a munkája. A térség országgyűlési képviselője a cancel culture, azaz az eltörléskultúra jelenségéről beszélt, ami a kiközösítés egy modern formája.

– A prágai sörmúzeumban beszélgetésbe elegyedtem egy amerikai – mint kiderült, republikánus – férfivel, és szóba jött a zene és egy punkzenekar, a Ramones. Két nappal korábban Budapesten sétáltam, és a Toldi Mozi mellett lefotóztam egy emléktáblát, ami azt hirdette, hogy ott lakott Erdélyi Tamás, a Ramones dobosa. Mondtam az amerikai figurának, hogy ez is egy magyar gyökerű banda, persze nem hitte el, ezért megmutattam neki a tábláról készült fotót. Ezt azért meséltem el, mert azt is az akkor még jobboldali, V. kerületi önkormányzat állította egy ottani civil szervezet kezdeményezésére. S hogy miért mondtam ezt el? Mert bizonyítja, hogy a helyi identitás megőrzését zászlajukra tűző civil szervezetek munkája igenis fontos és hasznos, ezért támogatja őket a kormány. A kommunista rendszer ölte ki belőlünk a civil kultúrát, mi korábban természetes volt, hiszen anno az arisztokrata asszonyok rendszeresen önkénteskedtek, Horthy felesége például nővér volt az első világháborúban. Mélyen gyökerezik bennünk a közösségi tudat és a civil szerveződés. Szeretném megköszönni, hogy az itt lévők a saját közösségükben mindent megtesznek azért, hogy ne süllyedjünk el az amerikai és nyugat-európai cancel culture mocsarában.

– Az ember bármit is csináljon, fontos, hogy legyenek céljai, amik eléréséért mindig többet és többet kell tennie. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és szerte az országban a civil közösségek értünk dolgoznak, ehhez pedig nagyon sok támogatást kapnak, köszönhetően a Miniszterelnökségnek és Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárának – emelte ki Román István. A megyei kormányhivatalt vezető főispánrámutatott: mindent megtesznek azért, hogy a szabolcs-szatmár-beregi szervezetek minél hatékonyabban végezhessék munkájukat.

Seszták Oszkár, a megyek közgyűlés elnöke felidézte, hogy a kétezres évek elején a kezébe került és mai napig őriz egy 1992-93-as, az akkori állampárt nyíregyházi elnökségi ülésére szóló értesítőt, amiben külön napirendi pont volt, hogy miként kell beépülni a civil szervezetekbe.

– A 2012 előtti kormányzatoknak egy nagyon precíz, jól szervezett, kommunizmus alapú hálózata volt, amiben nem voltak hiteles közösségek. Arról a szintről felépíteni egy olyan civil világot, ami 1945 előtt volt, igazán embert próbáló feladat, és ennek még csak tizenkét éve veselkedtünk neki. Most van felhatalmazásunk arra, hogy valódi mozgalmakat támogassunk, ebben pedig az állam és az önkormányzatok szövetségesei egymásnak.

A gazdasági szektor bevonását sürgetik

– Az idén tízéves a civil irodák hálózata, aminek létrehozása nagyszerű ötlet volt – vette át a szót Szalay-Bobrovniczky Vince. A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 2018 óta azt látja, hogy a kormány jelentősen megemelte a támogatásokat: abban az évben 330 millió forintot osztottak szét a megyékben, míg 2023-ban ez az keret 550 millió forint.

– Most ezt megtehetjük, még akkor is, ha eléggé rémisztő híreket lehet hallani a magyar államháztartással kapcsolatban, és arról, hogy jövőre milyen problémáink adódhatnak. Sajnos azt is látjuk, hogy a szomszédságunkban a háború egyre nagyobb méreteket ölt, aminek hatása érezhető az infláció mértékén és az energiaárak növekedésén. Még nem látjuk a végét, de jelenleg talán mi vagyunk az egyetlen ország, ahol a béke szót ki merik ejteni, mindenki más háborús retorikát folytat, ami nem segíti a vérontás befejezését. Mindezt azért mondom el, mert minden mindennel összefügg. Bízom benne, hogy az említett számokat tudjuk tartani, és nem ér el minket semmiféle elvonás, a civil szektor túléli ezt az időszakot – utalt a helyettes államtitkár a nemrégiben hozott intézkedésekre, így például a jegelt beruházásokra, de érintette a minden bizonnyal változó költségvetést is.

– A Nemzeti Együttműködési Alappal tehát számolhatunk, azonban két másikkal, a városi és falusi civil alap sorsát nem látjuk előre. Reméljük, hogy ha másként nem, csökkentett kerettel meghirdetik legalább a városit.

Szalay-Bobrovniczky Vince szerint fontos lenne a gazdasági szektor bevonása a civilek támogatásába, mert amíg korábban „rendelkezésükre állt” a miniszteri keret, ha kifogyott a NEA, ma már erre nincs lehetőség, arról nem is beszélve, hogy október 31-éig kifizetési stopot hirdettek, amit valószínűleg meg fognak hosszabbítani.

A megnyitó után kezdődtek a zárt körű szakmai előadások, beszélgetések, programok, melyek egészen péntek délutánig tartanak.

