Manapság szinte nincs olyan hét, amikor a sajtóban ne olvashatnánk a csalók újabb és újabb trükkjeiről, melyekkel súlyos összegekkel akarják megrövidíteni a gyanútlan embereket.

Megszaporodtak a visszaélések

A módszereik rendkívül változatosak, legyen szó telefonos, online vagy személyes átverésekről. Ez utóbbira hívta fel a figyelmet az egyik társasház lakója nemrégiben egy Facebook-csoportban. A hölgy szerint gáznyomáscsökkentő cseréjére hivatkozva jelentek meg idegenek az otthonában, akik 60–80 ezer forintos munkadíjat kértek volna a munkájukért. Az állítólagos szakemberek ténykedésében rögtön gyanús volt, hogy semmilyen igazolványt nem mutattak fel, ráadásul a munkájukról nem kívántak egyeztetni a társasház közös képviselőjével sem. A bejegyzést azóta eltávolították, de az ügyben megkerestük a gázszolgáltatót, tudnak-e valamit a megyeszékhelyen történtekről.

Egyházi Nikoletta, az Opus Tigáz Zrt. kommunikációs vezetője lapunknak elmondta, a Nyíregyházán történtek nem egyedülállóak, ugyanis újra megjelentek a csalók, akik az Opus Tigáz nevével visszaélve megpróbálják meglopni a társaság ügyfeleit.

– Az ilyen esetekben a bűnözők a társaságunk megbízottjainak adva ki magukat nyomásszabályozó vagy gázmérőcsere címén próbálnak pénzt beszedni az ügyfelektől. Kérjük a lakosságot, hogy ne dőljenek be az átveréseknek, és minden esetben kérjenek igazolványt az illetőktől!

Felhívjuk az ügyfeleink figyelmét, hogy a társaságunk munkatársai, valamint a megbízott külső vállalkozói semmilyen körülmények között nem jogosultak készpénz helyszíni kifizetését kérni az ügyfelektől. A társaság a be- és kifizetéseket kizárólag folyószámláról utalással vagy postán kiküldött csekken bonyolítja – nyomatékosította Egyházi Nikoletta, aki arra is rávilágított, a lejárt hitelességű berendezések – legyenek azok gázmérők vagy nyomásszabályozók – cseréje ingyenes, ráadásul az Opus Tigáz munkatársai nem jelennek meg a lakásokban váratlanul, a karbantartást mindig az ügyféllel előre egyeztetett időpontban végzik.

Kérjék el az igazolványt!

– Azt is fontos tudni, hogy az Opus Tigáz Zrt. munkatársai minden esetben fényképes, a társaság arculati elemeit tartalmazó igazolvánnyal rendelkeznek, a megbízott külsős vállalkozók részére pedig az arcképes igazolvány mellett hivatalos megbízólevelet is kiállítanak. Az ügyfelek felkeresésekor az adott munkával megbízottak első lépése, hogy ezekkel a dokumentumokkal igazolják magukat – tette hozzá a kommunikációs vezető.

A társaság kéri ügyfeleit, hogy kellő körültekintéssel járjanak el, és ne hagyják magukat megtéveszteni. Abban az esetben, ha az Opus Tigáz Zrt. nevében munkát végezni kívánó személy nem igazolja magát a fentieknek megfelelően, ne engedjék be a lakásukba. Amennyiben bárki visszaélést tapasztal, jelezze a gázszolgáltatónak a 06-80-180-380-as telefonszámon.