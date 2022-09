– Tisztelem azokat, akik kitalálták és megszervezték, s tisztelet minden résztvevőnek, akik neveztek, akikhez elért a felhívás, s tudják, milyen fontos célt szolgálnak. Ezt pedig nem más, mint hogy a teljes bevételt a Jósa András Oktatókórház onkológiai osztálya kapja meg. Ezért mondott köszönetet dr. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatója, aki hangsúlyozta: ez a nap a futás ünnepe és az egészséges életmódé is. Az intézményeinkben diagnosztizáljuk és gyógyítjuk a betegeket. Nagyon fontos hogy mindenki a lehető legtöbb egészséges életévet élhessen meg, ennek alapja a megelőzés, az egészséges életmód, amibe beletartozik a futás, a rendszeres testmozgás.

Egészségügyi dolgozók, gyógyult daganatos betegek, családok, barátok, munkahelyi közösségek vidáman és lelkesen végezték a bemelegítő gyakorlatokat, majd fél 7-kor először „dördült el a startpisztoly”, s a másfél kilométeres távra vállalkozók – fiatalok és idősek egyaránt voltak a mezőnyben – egy kört futottak, sétáltak végig a tó mellett kialakított rekortánon. A szervezők gondoltak mindenkire, így 4,5, valamint 9 kilométert is lehetett teljesíteni, sőt volt, aki az Extreme Trail terep- és akadályfutás első napjáról érkezve még mind a három távot lefutotta.

Fantasztikus volt a hangulat, s egészen varászlatos, ahogy sötétben beérkeztek a célba a futók.

– Az onkológia a kórházunk egyik alaposztálya, ahol daganatos betegeket kezelünk széleskörű terápiás lehetőségekkel. Ez a betegség nemcsak a testet, hanem a lelket is rendkívül megviseli, ezért minden felajánlásnak örülünk, ami hozzájárul az onkológiai betegek ellátásához. A Csillafutás alatt összegyűlt összegekből minden évben tovább növeljük a betegek ellátásának szakmai színvonalát, törődünk a betegeink és dolgozóink komfortérzetével. Ebből a pénzből is ilyen célt valósítunk meg – mondta dr. Szűcs Attila. Kemecsei György, a Csillagfutás megálmodója, főszervezője, az Omnis Forte Egyesület alelnöke pedig szombaton egymillió forintot adhatott át az intézménynek, az első három futáson eddig csaknem négymillió forint gyűlt össze. S egészen biztosak lehetünk benne, jövőre is lesz Csillagfutás, hogy a sportolás élményét ismét összekössék egy nemes céllal a csillagok alatt a Bujtosi tó partján.