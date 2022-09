Miközben a Bessenyei aulában az állásbörze kiállítói és érdeklődői teremtettek nyüzsgő hangulatot, pezsgett az élet a Nyíregyházi Egyetem dísztermében is, ahol az intézmény vezetése újabb fontos együttműködési megállapodást kötött. – Évek óta példaértékű a viszony intézményünk és a Start Nonprofit Kft. között. Időközben átalakultak a piaci igények, változtak a kutatási területek, ezért elérkezett az idő, hogy új alapokra helyezzük a megállapodást. Mi minden tőlünk telhető támogatást megadunk a közös munkához, amely remélhetőleg mindkét fél javát szolgálja – fogalmazott Halkóné dr. Rudolf Éva kancellár. Dr. János István általános rektorhelyettes, az intézmény vezetője hozzáfűzte: a hallgatók egyben leendő munkavállalók is. Számukra is előnyös, ha már a tanulmányaik idején betekinthetnek a munka világába. A Start Nonprofit Kft. az a cég, amely az intézmény hírnevét eddig is öregbítette. Kiváló lehetőséget kínálnak a szakmai gyakorlatra, és akár állást is ajánlhatnak a végzőseinknek.

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete alapította meg a Start Nonprofit Kft.-t. A dolgozóik jelentős része megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő ember. A legnehezebb sorsúak keze alól piacképes, gyakran az átlagosnál lényegesen jobb minőségi termékek kerülnek ki. A megye egyik legnagyobb foglalkoztatója multinacionális vállalatoknak szállít fogyasztási cikkeket, külföldi megrendelők részére gyártanak ruhát, cipőt, könyvet.

– A vállalkozásunk sokat jelent a térségnek. Szerteágazó a tevékenységi körünk, és több kapcsolódási pontot is találtunk a múltban a Nyíregyházi Egyetemmel. Az a törekvésünk, hogy ez a jövőben ne csak fennmaradjon, hanem újabb, a kor kihívásaihoz alkalmazkodó tartalommal töltsük meg – jelentette ki Balogh Zoltán, a Start Nonprofit Kft. vezérigazgatója.

– Korábban egy sütőipari termék fejlesztésében vettünk részt, ezúttal pedig újraindítanánk az ecetgyártást. A Startnak ehhez van infrastruktúrája, az egyetem adja hozzá a szakmai tudást, a szellemi hátteret. Bízunk az együttműködés hosszútávú sikerében – mondta dr. Jekő József főiskolai tanár, a Környezettudományi Intézet oktatója.

LTL