Egy kistelepülés életében ritka, hogy kettős ünnepre hívja az ott élőket, pénteken azonban a megújult polgármesteri hivatal bejáratánál és az új játékokkal bővült óvodaudvaron is átvághatta a nemzetiszín szalagot Kálmánháza első embere és a térség országgyűlési képviselője.

Állami támogatás és önerő

– Annak ellenére, hogy az időjárás nem túl vidám, van okunk az örömre, hiszen arra a beruházásra, aminek a végére most pontot tehetünk, már nagyon vártak az önkormányzati dolgozók és a településen élők egyaránt. A polgármesteri hivatal épülete nem mondható réginek, de energetikai szempontból nem felelt meg az elvárásoknak. Nyáron, a nagy hőhullámok idején a felső szinteken elviselhetetlen volt a meleg. Egy percig sem tétováztunk hát, amikor megtudtuk, hogy lehetőség nyílik a Belügyminisztériumnál felújításra pályázni – mondta elöljáróban Kotricz Attila. Kálmánháza polgármestere kifejtette: közel 30 millió forintot nyertek erre a célra, amit az önkormányzat még megtoldott tízmillió forinttal.

– A munkálatok során napelemrendszert szereltek fel, az épület új szigetelést és teljes belső frissítő festést kapott, homlokzata megújult, ahogy a fűtési rendszer is, hiszen modern, energiatakarékos kazánokat vásárolhattunk. Időben érkezett ez a lehetőség abból a szempontból is, hogy az emelkedő építőanyag- és energiaárak mellett most nem valószínű, hogy az önkormányzat nélkülözhetné a beruházáshoz szükséges önerőt – jegyezte meg a településvezető.

– Valóban, még időben sikerült egy hazai forrást megcéloznia a kálmánházi önkormányzatnak – időben, hiszen nehezebb idők jönnek, amikor már inkább a működésre kell koncentrálnunk. A települések költségvetésében működésre 8–10 százalékkal több áll az önkormányzatok rendelkezésére, de még így is rendkívül takarékosnak kell lenniük, ugyanis az árak gyorsan emelkednek – vette át a szót dr. Vinnai Győző, aki felidézte az elmúlt évek nagyobb beruházásait. Kálmánháza 2010 óta egészségügyi központtal, Integrált Közösségi Szolgáltató Térrel, óvodával gazdagodott, s most épül a bölcsőde.