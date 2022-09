Zukor Adolf Ricsén született, de iskolás éveit Mátészalkán töltötte. 15 évesen 25 dollárral a zsebében vándorolt ki Amerikába, ahol páratlan karriert futott be. Azon honfitársaink egyike, akinek csillaga van Hollywoodban. Híres mondása, ami mai is nagyon aktuális, egyben az életéről szóló könyv címe is: „A közönség sosem téved.”