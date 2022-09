A megugró rezsiköltségek újabb kihívások elé állítják a szállodaipart. Vitathatatlan, hogy a hatszorosára, hétszeresére emelkedő rezsikiadások mellett nagyon nehéz nyereségesen működni, ám a szállásadó vállalkozások nem szeretnék idő előtt teljesen feketére festeni a helyzetet, hiszen az rontaná a vendégek bizalmát is. Készülnek az őszre, igyekeznek vonzó csomagajánlatokkal invitálni a turistákat, s emellett áttekintik a számokat is. Megpróbálják csökkenteni a működési költségeiket, ahol tudnak, lefaragnak a kiadásokból, már amennyire tehetik... S, mert az ágazat régóta súlyos szakemberhiánnyal küzd, a szakképzett és megbízható munkaerő lenne az utolsó, amin spórolnának – mondták egybehangzóan.

Két járványtól sújtott szezon után 2022-ben végre visszatért az élet a turizmusba, a szállásfoglalások felélénkültek, tavasztól egészen a nyár végéig folyamatosan növekedett a forgalom a hazai üdülőhelyeken, ezzel együtt a szállodákban is. Vidéken sem panaszkodtak a szezonra a szállásadók, többségük teltházzal üzemelt. Ezen a nyáron félretehettük a covidjárvány miatti szorongást, a nyaralás valódi kikapcsolódást jelenthetett, a külföldi vendégek is így gondolták, s ki rövidebb, 3-4 napos kirándulásra, ki hosszabb vakációzásra választott minket. Összességében a turistaforgalom már megközelítette a járvány előtti szintet.



– Közel ötszázezer látogató fordult meg a Nyíregyházi Állatparkban, a számok még nem teljesek, és amíg az időjárás kegyes, a hétvégéken sűrű a látogatottságunk. Mindhárom szállodánk (Hotel Dzsungel, Ózoon Hotel, Hotel Pangea) szép szezont zár, a Hotel Pangea áprilistól 90 százalék feletti kapacitással üzemelt – összegzett az állatpark igazgatója, Gajdos László. Hozzátette, ellentétben az elmúlt esztendőkkel, az idén az év elején, s tavasszal nem kelt el egyből minden szoba, néhány üres helyet találtak azok is, akik egy hónappal az utazás előtt találtak rá a négycsillagos sóstói szállodára, így a Pangea augusztusban is 98 százalékos kihasználtsággal ment. – Az ősz már nem ily rózsás – vette vissza a szót az igazgató. – A vidéki szálláshelyek számára az ősz sorsfordító lesz, ugyanis az erős nyár után legalább egy közepes őszre szükség lenne a megemelkedő rezsiárak miatt is. Októbertől jelentősen megnőnek a költségeink, a napokban tekintjük át a számokat, az már látszik, hogy négyszer annyit fizetünk majd a gázért, mint eddig. A többit nem is sorolom, komoly takarékossági intézkedésekre, energiahatékonyság-növelésre készülünk minden intézményünkben, komplexumunkban. Visszatérve a szálláshelyek következő hónapjaihoz, lényeges tényező lesz az infláció mértéke. A drágulás mindenkit sújt, az emberek is spórolásba kezdenek majd, és kevesebbet költhetnek kikapcsolódásra, utazásra, ami ismét visszaveti az idegenforgalmat – mondta Gajdos László, s megerősítette: szakemberekre továbbra is szükségük van, ezért a stabil munkaerőn semmiképpen sem szeretnének spórolni.

Volt egy vállalható, jónak mondható szezonunk, és vége is lett! – mondta Kelemen Sándor, a Hotel Írisz szállodavezetője, aki szerint úgy ért véget a szezon mintha egy "ollóval elvágták volna". Mint mondta: félő, hogy ősszel elindul a "ki tart ki tovább?" verseny, amibe többen bele is bukhatnak, attól függően, van-e a vállalkozásnak megtakarítása, vannak-e tartalékai. Márpedig a járvány alatti bezárások idején a szállásadók többsége mind egy fillérig felélte tartalékait, annak ellenére, hogy akkor állami mentőcsomag is segítette a nehéz helyzetbe került ágazatot. A 17 szobás szálloda rezsiköltségeiről megtudtuk, az áramszolgáltatóval hosszútávú szerződést kötöttek, ott nagy meglepetés nem éri őket, ha kézhez kapják a számlát, inkább a fűtési költségeik szökhetnek az egekbe, ami ellen jelenleg annyit tehetnek, hogy fűtenek árammal is.

– A sóstói gyógyfürdőbe szóló belépőjeggyel értékesítjük szobáinkat, attól is függ forgalmunk, hogyan vészeli át ezt az időszakot a fürdő és a megszokott rendben nyitva marad-e. Ebben bízunk. Rengeteg család volt vendégünk nyáron, jöttek fürdeni, s egy kisebb, családiasabb szállodára vágytak, így nálunk szálltak meg. Az idén már szlovák, román szavakat is hallani lehetett végre a szálláshelyen, ebből a szorítóból megpróbálunk előre menekülni, őszi ajánlatcsomagokat állítunk össze, az eddiginél is erősebb marketinggel próbálkozunk, hogy a szálloda működését a tél végére legalább nullára hozzuk ki – avatott be terveikbe Kelemen Sándor.