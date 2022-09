Tavaly a feltörekvő városok kategóriájában a harmadik helyezett lett Nyíregyháza egy világméretű felmérésben. A Financial Times brit nemzetközi, gazdasággal és pénzüggyel foglalkozó mértékadó napilap tette közzé, hogy a globális felmérés eredményeként Nyíregyháza felkerült a világ 5 legjobb befektetésösztönzési célpontjainak listájára. Most egy újabb előkelő harmadik helyre lehet büszke a megyeszékhely önkormányzata: az Európa Zöld Városa ünnepélyes díjátadóján hirdették ki az elismerésre méltó pozíciót. A Hungarogreen 2022 Kertészeti Szakkiállításon jelentették be a szakmai zsűri értékelését, amelyben nemzetközi bírálati szempontok szerepeltek. Mint kiderült, a díjat azért hozták létre, hogy a zöldfelületek innovatív, fenntartható, inspiráló megoldásait ösztönözzék a településeken. A megyeszékhely önkormányzata a „Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című pályázatával vett részt, melyben a szökőkutas park került fókuszba.

– A park korábban egy kihasználatlan, funkcióját vesztő, leamortizált terület volt. Az Aquarius Élményfürdő előtt találhgató a zenélő szökőkút, ami korábban méltatlan támadások kereszttüzében állt, és ez a díj eloszlathatja az esetleges kételyeket – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a pénteki, városházi sajtótájékoztatón. – Sok szempontnak kellett egyszerre megfelelni. A díj nem pusztán Sóstógyógyfürdő zöld fejlesztését ismeri el, hanem az önkormányzatunk zöld programját is minősíti.

Fotós: Sipeki Péter



A népszerű attrakciónak köszönhetően sokan járnak ki a parkba. A projektben 27 294 négyzetmétert gyepesítettek 64 lombhullató fa, 16 örökzöld, 1879 cserje és 503 évelő elültetésével.

Nyíregyházán az önkormányzat kezelésében 52 hektár parkerdő van, 1 963 470 négyzetméter a parkok összterülete. Ezt a hatalmas zöld területet nem csak gondozzák, de tovább is növelik azt. Több ezer facsemetét, egész fasorokat ültettek el az elmúlt években, a dr. Kovács Ferenc polgármester által meghirdetett fásítási programhoz csatlakozva a cégek, intézmények és a városlakók is nagy figyelmet fordítanak a környezetük szépítésére. Az „Ültess egy fát a holnapért! elnevezésű pályázat is része a nagyszabású fásítási programnak.

Sóstógyógyfürdő zöldfelületi fejlesztése mellett többek között a Bujtosi Városliget, a Benczúr-Bessenyei terek, a Rózsakert Szabadtéri Színpad és a „Kiserdők” területe, a Bencs-villa környezete, a Robinson domb, Örökösföld, Érkert, Huszártelep közterületei, a Pazonyi tér, az Arany János utcazöldfelületei is megújultak.

– A sóstógyógyfürdői fejlesztést az önkormányzat és a Magyar Turisztikai Ügynökség konzorciumban vitte véghez, az eredmény önmagáért beszél, az Európa Zöld Városa harmadik hely pedig egy kiváló visszaigazolás – jelentette ki dr. Podlovics Roland projektvezető, Nyíregyháza alpolgármestere. – A tudatos fejlődés mozaikjai az évek során összeálltak. Ennek a sikertörténetnek minden szereplőjét elismerés illeti.

KM

Borítókép: Sipeki Péter