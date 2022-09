A nyári időszakban különleges pillanatoknak lehettek szemtanúi vendégeink, hiszen a nanduk párzási időszaka bárki számára azonnal felismerhető. A kakasok jellegzetes táncukkal, imponáló magatartásukkal, kiterjesztett szárnyaikkal hívják fel magukra a tojók figyelmét.

Forrás: SóstóZoo

A párosodást követően a kakas földbevájt mélyedést készített, melyet növényi anyagokkal bélelt ki. Ebbe a védett fészekbe rakta le a nandu nőstény a tojását, melyet a kakas költött ki 36 nap alatt.

A kis fióka miniatűr mása szüleinek és fél éven belül kb. 150 cm magasságú lesz majd.

A nanduk ( Rhea americana) Dél-Amerikában Bolívia, Uruguay, Paraguay, Brazília és Argentína nyílt füves térségeinek lakói. Első pillantásra olyan, mintha kis struccok lennének, de alkatuk lényegesen karcsúbb. A vad szürkésbarnás színezet mellett kitenyésztettek fehér tollazatú állatokat is, ilyen színűek a nyíregyházi nanduk is.A dél-amerikai futómadaraknak rendkívül jó a látásuk és a hallásuk. Éberségük miatt gyakran csatlakoznak hozzájuk a természetben szarvas csapatok. Erőteljes lábukon gyorsan tudnak futni, óránként akár 60 kilométeres sebességgel is. Az őslakosok felhasználják húsukat és tollukat is, és a juhtenyésztő farmerek is kedvelik, mert megeszik a bogáncshoz hasonló gyomnövényeket, így a legelőkön a birkák gyapját nincs ami összekuszálja.

Csaknem minden világrésznek megvan a maga jellegzetes futómadara. Afrikában a strucc él, Ausztráliában az emu, Új-Guineában a kazuár, Dél-Amerikában pedig a nandu. A Nyíregyházi Állatparkban jelenleg struccokat, emukat és nandukat is láthat a nagyközönség.