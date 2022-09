A legmagasabb szinten ápolhat értékes és közvetlen kapcsolatot megyénk az ENSZ-el, miután a Közgyűlés újonnan megválasztott elnöke fogadta dr. Barabás László tiszteletbeli osztrák konzul gratulációját is.

– Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) minden évben újraválasztja a Közgyűlés, az ENSZ legmagasabb fóruma tisztségviselőit. Ebben a ciklusban a közép- és kelet-európai régió 29 országa volt jogosult a Közgyűlés elnöki tisztségére javaslatot tenni. Ezen országok Kőrösi Csaba, mint közös jelölt személyében egyeztek meg még 2021 decemberében, és ez év júniusában ő is tölthette be a posztot. Az új elnök 2022. szeptember 1-én lépett hivatalba – tájékoztatta lapunkat dr. Barabás László.

Állam- és kormányfőkkel is

További héttérinformációkkal is szolgált: ez a pozíció nem tévesztendő össze a főtitkárral, aki az egész szervezet élén áll, a Közgyűlés elnöke a közgyűlés ügyeiben illetékes. Az elnök személyének kiválasztásában a személyes és szakmai tulajdonságok játszák a fő szerepet. Magasabb ENSZ-en belüli tisztség betöltése és a megszerzett tapasztalatok birtoklása kitűnő alkalmat kínál az egyes személyek alkalmasságának megítéléséhez. Ennek során kiemelkedő szerepet játszik a személyes, általános magatartásukról, fellépésükről és kapcsolatrendszerükről kialakult benyomás.

Számos további szempont között ott van a delegáló országnak a világban birtokolt tekintélye is. Az ENSZ-közgyűlés elnökének feladatai közé tartozik többek között a közgyűlés üléseinek megnyitása, lezárása, valamint elnöklése. Ő tesz javaslatot a szeptemberi általános vita témájára. Az általa összehívott informális tematikus üléseken szakértőket hallgathatnak meg vagy vitatott témákat tárgyalhatnak. A Közgyűlés döntései nyomán összehívhat és vezethet magas képviseleti üléseket (állam- és kormányfői, miniszteri szintűeket) is.

Negyven év után újra

– Az ENSZ történetében eddig egy magyar elnöke volt a közgyűlésnek, 1982-83-ban, amikor Hollai Imre, akkori külügyminiszter-helyettes töltötte be ezt a pozíciót. A szegedi születésű Kőrösi Csaba 1983 óta külügyi tisztségviselőként számos országban dolgozott, így Görögországban, Izraelben és Líbiában is. 2010 és 2014 között nagyköveti rangban vezette Magyarország New York-i állandó ENSZ-képviseletét, 2011-2012-ben az Közgyűlés alelnöki tisztét töltötte be.

– Helyettes államtitkárként biztonságpolitikával, többoldalú diplomáciával és emberi jogi kérdésekkel foglalkozott, majd a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatósági Igazgatóságát vezette. Kőrösi Csaba érdemi szerepet játszhat a Magyarországnak is fontos világpolitikai és fenntarthatósági kérdések alakításában – osztotta meg várakozásait dr. Barabás László.

Régi ismeretség, munkakapcsolat köti össze az ENSZ Közgyűlés új elnökével. Mint tiszteletbeli osztrák konzul, a Magyar ENSZ-Társaság elnökségének sokéves tagja és az Osztrák Külügyi és ENSZ-Társaság tagja gratulált és kívánt sok sikert számos, komoly kihívással járó helyzet kezeléséhez. Kőrösi Csaba gyors válaszban köszönte ezt meg, és kívánt hasonlóan sikeres munkát dr. Barabás Lászlónak.