Ilyen egy feltörekvő fiatal kisváros, amely mindig világosan látta maga előtt a célt, és kivételes összefogásra tudta sarkallni a benne élőket. Ezek a gondolatok köszöntek vissza folytatásban is, azon a zenével, tánccal, színházzal emlékezetessé tett városnapi ünnepségen, amely zsúfolásig megtöltötte Nyírbogát új, impozáns tornatermét.

– Vannak napok, amelyek minden évben újjászületnek a szívünkben. Mintha csak tegnap lett volna, hogy átvehettem Novák Katalin ma már köztársasági elnök asszonytól a város jelképeit. A fejlesztések, a beruházások megfogható alapjai a városiasodásnak, de ezekhez a fontos kövekhez kell a lelkület is. A lélek a városban mi, emberek vagyunk. Ezért Nyírbogát várossá válása mindannyiunk közös sikere. Megszolgáltuk ezt a megszólítást, a város olyan, mint egy veretes könyv, amelyből olvasni lehet, Nyírbogát könyvének lapjai legyenek mindenki számára nyitottak és olvashatóak – fogalmazta meg köszöntőjében dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármester – dicsérve több generáció kitartó és lelkiismeretes munkáját.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Pap Zsolt, a vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár is, aki köszöntőjében megfogalmazta: Nyírbogátot az elmúlt évtizedek során sikerült élhető várossá varázsolni, e dicsérő szavak Szabolcs megyére és Magyarország egészére is igazak. – Büszkék lehetünk arra, hogy tudunk együtt gondolkodni, hagyományokat, értékeket teremteni – fogalmazott.

– Egy egyéves kisgyermek csetlik botlik, egy város már egyévesen is stabil, mert az előélete is jól megalapozott volt – mindezt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, az esemény díszvendége fogalmazta meg, Gulyás Gergely miniszter nevében is, aki elfoglaltsága miatt nem tudott az ünnepségen részt venni. Elsőként a kerékpárút megépítéséhez gratulált, amiből, ahogy kiemelte, „akár még egy főváros vezetése is tanulhatna”. – Érdemes volt 8 évvel ezelőtt összefogni sok-sok mindenért – sorolta a sok új bogáti beruházást – majd hozzátette: kisvárosnak lenni nem szégyen, hiszen alig több mint háromezer ember hatalmasat tudott alkotni. Összefogás, küzdelem nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Mert aki magyarként nem a közösséget, nem a nemzetet szolgálja, kiírja magát ebből a nemzetből – mutatott rá az államtitkár.

Az esemény zárásaként Nyírbogát képviselő-testülete Pro Urbe-díjban részesítette Soltész Miklós államtitkárt és Pap Zsolt helyettes államtitkárt.

MJ