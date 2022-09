A robotika mindent visz, az okos szerkezetek nem csak ott vannak már a mindennapjainkban, lassanként a legmagasabb szintű technikai különlegességek is megérkeznek hozzánk. És ha nem is spájzban, de a Kállay Gyűjteményben már bizonyosan fel-felbukkannak egy ideje. Június 25-én a Múzeumok éjszakáján mutatkoztak be először a különféle szimulátorok, mopedautók, hostess vagy éppen távvezérlésű robotok. A rendezvénynek akkora sikere lett, amekkorát még a szervezők se reméltek, s mivel nagy volt az igény a folytatásra – külön kérték, hogy iskolaidőben érkezzen az ismétlés –, az intézmény vezetősége a városvezetés egyetértésével úgy döntött, egy mini Múzeumok Éjszakája erejéig szeptember 10-én újrázni fognak, sőt még rá is tesznek egy lapáttal.

– Ez a rendezvény azért is fontos számunkra, mert megtapasztalhattuk, hogy a Robotika 1.0 – most már nyugodtan nevezhetjük így – nagy tömegekben vonzotta azokat az általános- és középiskolás, akik múzeumba leginkább csak akkor járnak, ha szervezetten elhozzák ide őket – kezdte sajtótájékoztatóját dr. Ulrich Attila alpolgármester, nem mulasztva el kiemelni, hogy a robotikában rejlő társadalmi erő és tudás különböző iskolákban Nyíregyházán is fellelhető. Ezzel elsősorban a Bánki Donát Műszaki Technikumra utalt, ahol régóta magas szintű technikai felkészítés folyik, és amely intézménynek a tanára, a BánkiRobot Team mentorpedagógusa a sajtótájékoztatónak is vendége volt. Nem véletlenül, a tanár úr csapata, és találmányaik a szeptemberi rendezvényen is bemutatkoznak majd.

Fotós: Gazdag Mihaly

– Már júniusban felmerült, hogy jó-e, ha egy ilyen gyűjteménybe ilyen A technika ördöge című kiállítást behozunk – folytatta az alpolgármester. – Én akkor is azt képviseltem, és most is úgy vélem, hogy egy tudásközpontú intézményben – amely elsősorban nyilván a régmúltra koncentrál – minden olyan programnak helye van, amely a jövőbe is betekintést enged. A látogatók megerősítették ennek helyességét, a résztvevők számát tekintve a Múzeumok Éjszakája egyik legerősebb programját sikerült így megvalósítani – mondta el, ismételten részvételre buzdítva mindenkit, hiszen számos újdonság is bemutatkozik majd.

Ezt követően kapott szót Zsigó Zsolt, aki mindjárt az iskolája jelmondatával nyitott: „A bánki az a hely, ahol szikrát kapsz a tudáshoz!” – A szakképző intézményekbe kerülő gyerekek előtt ma már a lehetőségek széles tárháza áll. Tőlünk is három nagyon izgalmas fejlesztés mutatkozik be, hiszen a BánkiRobot Team tagjai számos innovatív terméket készített már. Először láthatják az érdeklődők a teamnek azt a versenyautóját, amelyik éppen most érkezik haza a keceli 24 órás versenyről. Mindemellett 30 olyan kit egységcsomagot (kis elektronikai eszközt) is hozunk magunkkal, amin gyakorolni lehet a termékfejlesztést, építést, és ez utána haza is vihető. Aki szeretne a szerencsés 30 főben benne lenni, regisztráljon mihamarabb a rendezvény honlapján – hallhattuk.

Amint azt Dohanics László, az intézmény igazgatója megerősítette, az ilyen típusú rendezvényeknek kettős céljuk van, a közönségcsalogató programokkal családokat tudnak megszólítani, többeknek bemutatva ily módon a gyűjteményt, valamint a várostörténeti állandó kiállítást is.

A rendezvény szeptember 10-én 16 órakor nyitja kapuit, és 23 órakor zár, illetve addig tartanak nyitva, ameddig élénk marad az érdeklődés. Korábban több hónapon keresztül próbálták megszerezni az Innovációs és Technológiai Minisztérium IT turnébuszát, most végre sikerült, a high-tech eszközökkel felszerelt élményeszköz beáll majd a gyűjtemény udvarára a rendezvény szombatján. A Nyíregyházi Egyetem LEGO Education Innovation Stúdiója mindig nagy sikert könyvel el, ahol megfordul, ezúttal is jelen lesz az emeleti kiállítótérben, ahogy a Széchenyi István Technikum Robot TÉP Szakköre is. Az utóbbiak hozzák a távirányítható robotjaikat, az elektromos mopedautójukat, valamint bemutatnak egy okos ház modellt.

A rendezvény vendége lesz a Digitális Tudásközpont több digitális eszközével, az Enjoy Robotocs Kft., robotkutyát és hostess robotokat hoz, a Global System Service Kft., pedig azt az ipari robot kart mutatja be ismét, ami nagy segítséget jelent a termelőmunkában. Lesz még detektoros régészeti bemutató, hegesztő szimulátor a HOT & COLD THERM Kft. jóvoltából, a rendőrség és a honvédség bűnügyi technikai bemutatót, airsoft lövészetet tart, illetve az utóbbi hoz egy Gripen szimulátor. És még nincs vége: Tesla elektromos autók ugyancsak begördülnek majd a Kállay Gyűjtemény külső parkolójába. Szeptember 8-án 9-17 óra között kedvezményesen lehet jegyet elővételben vásárolni. Délutántól értékes díjakkal jutalmazott játék indul a Kállay Gyűjtemény Facebook-oldalán, a Kállay-családdal kapcsolatos feladatokat kell végrehajtani, az ügyes megfejtők már 200 forintért részt vehetnek a robotos napon, de a nyertesek között a rendezvény napján állatparki belépőket is kisorsolnak. Végezetül indul egy – szintén a Kállayakhoz kapcsolódó – csetbot játék, ki kell tölteni egy tárlat-tesztet, és QR-kódokat ügyesen beolvasva ugyancsak értékes nyereményekhez lehet jutni.