Csaknem száz ínycsiklandozó pályamű pirult a fa-, a szén- és a gáztüzelésű sütőkön nemrégiben Debrecenben, a Békás-tó partján rendezett burgerversenyen sült a bacon, sercegett a marhahús, gőzölgött a sajt. A kézműves hamburgerek szerelmeseinek találkozóján a street food kioszkokat hazai kézműves sörfőzdék kísérték, s a burgerek készítői is összemérték tudásukat. Az esemény szakmai iránymutatásáért Jancsa Jani gasztro­blogger, a budapesti Bamba Marha Burger Bár kulináris vezetője felelt.

A profi kategóriában 350 ezer forintos összdíjazásért folyt a küzdelem, a győztes Az ország burgere címet is megkapta – nem véletlen, hogy itt volt a legnagyobb az érdeklődés. Emellett egyénileg, csapatban és junior kategóriában is megmérettethették magukat a kihívások kedvelői, akiknek a szervezők a Hortobágy Angus prémiumpogácsáit biztosították a sütéshez, a free­style kategóriában pedig egyéb hússal, hallal vagy vegán összetevőkkel lehetett kísérletezni.



A nagy szerelem



A profik között a debreceni Valkó Tamás győzött, csapatkategóriában pedig nyíregyházi siker született: a zsűri a Rextorante burgerét ítélte a legjobbnak.



– Ezt a burgert direkt erre a versenyre készítettük, és bár egyelőre a vendégeink nem kóstolhatják meg, azt tervezzük, hogy felvesszük a kínálatunkba – mesélte lapunknak a tulajdonos, Jepur Péter, akinek hosszú évtizedek óta a konyha a második otthona: korábban csak hamburgert, gyrost és gyorsételeket készített, és bár egy ideje már menüt is főznek, a burger megmaradt számára a nagy szerelemnek.

Most is van az étlapjukon egy specialitás, az a hamburger pedig, ami a versenyen sikert aratott, számos, a megszokottól eltérő összetevőt is tartalmazott.



Jégsaláta helyett rukkola



– Nagyon szeretem a bacont a burgerben, de ezúttal nem rátettük a bucira, hanem belesütöttük a tésztába. Ír vajat használtunk, a jégsaláta helyett pedig rukkolát – szerintem a karakteresebb íze jobban harmonizál az összetevőkkel. A húspogácsa Angus marhából készült, mellé egy olyan Marsalkó-sajtot választottunk, amit hosszan, 16 hónapon át érleltek. Friss kacsatepertő, és szeletelt avokádó is került a burgerbe, s a mártásunk is egyedi volt – mondta Péter, aki 9 éves kora óta főz, hivatalosan öt éve szakács.



Családban marad



Azt mondta, a legjobban azokat az ételeket szereti, amikhez füst is kell, nem véletlen, hogy külsősként ott volt már barbecue-világbajnokságon. Szívesen kísérletezik, büszke a levendulás hagymalekvárjára, ami a marhahúshoz tökéletes, és arra a barbecue-szószra is, ami 16 órán át készül – mi is megkóstoltuk, bennünket levett a lábunkról. A munkájában szerencsére társai is vannak, és náluk a sütés-főzés, előkészítés családban marad: a feladatokból a felesége és a fia is kiveszik a részüket. A veteményeskertjükben minden olyan fűszernövényt megtermesztenek, amire a konyhában szükségük lehet, és még arra is figyel, hogy az ételízesítő gluténmentes legyen.

A desszertekért Kende felel: a 18 éves fiatalember a nagymamájától tanult sütni, és macaronokat ugyanúgy készít, mint tortákat, süteményeket. Idegsebésznek készül, de biztos benne, hogy hobbiként mindig megmarad az életében a cukrászkodás. Szívesen készít a családnak szusit, sőt a burgermártások összeállításában is segédkezik az édesapjának, aki bár számos ételkülönlegességet talált már ki, a kedvence két hagyományos fogás, a harcsapaprikás és a brassói.